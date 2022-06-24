Moratoryum Nedir? Moratoryum Ne Anlama Gelir Ve İlan Edilirse Ne Olur?

Moratoryum kelimesi günümüzde birçok mecrada sıkça duyduğumuz ve kullandığımız terimlerden birisidir. Sözlüklerde birden fazla anlamda karşılığı olan moratoryum, dilimizde genelde tek bir anlamı için kullanılır. Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için 'Moratoryum ne anlama gelir? Moratoryum ne demek?' sorularının yanıtlarını derleyip bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Moratoryum Nedir?

Moratoryum kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür. Sözcük anlamı 'erteletim' olan Moratoryum teriminin birbirine benzer iki anlamı vardır.

Savaş ya da benzeri olağanüstü durumlarda, devletin ödeme süresi gelmiş borçlarını yasalar ile ertelemesi. Borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu alacaklıya bildirmesi ve ödeme planı sunması.

Moratoryum ilan etmenin kamu maliyesi alanındaki anlamı, savaş ve afet gibi olağanüstü durumlarda devletin dış borçlarının veya bahsi geçen olağanüstü durumdan etkilenenlerin bankalara/kurumlara olan borçlarının ileri bir tarihe ertelenip yeni vadelerle yapılandırılmasıdır.

İktisadi alandaki moratoryum ilanı ise, mahkeme yoluyla vadesi gelmiş borcun ödenmesi için borçlu ve alacaklı arasında uzlaşmaya varılıp borcun ödemesi ertelenerek yeni bir ödeme planı yapılmasıdır.

Moratoryum ilanı olarak bilinen bu durumlar gerçekleştiğinde mevcut borçlar tamamen silinmez lakin çeşitli yapılandırmalara ödeme işlemi kolaylaştırılabilir. Moratoryum ilanı devletler ya da alacaklı kurum ve bankalar tarafından bizzat ilan edilebilir.

Moratoryum İlan Edilirse Ne Olur?

Savaş, deprem, sel gibi olağanüstü durumlarda veya kriz dönemlerinde moratoryum ilan edilebilir. Moratoryum ilan edildiğinde var olan borçlar silinmez fakat ana paraya tekrardan yeni faiz oranları belirlenir ve bazen borcun tamamı bazen ise bir kısmının ödemesi ileri bir tarihe ertelenir. Bu işlem alacaklarının zarara uğramaması ve borçluya da ödeme kolaylığı sunmak için yapılır. Borcun tamamen silinmediği moratoryum ilanında, nadir olarak bazı özel durumlarda borcun belli bir tutarının silinmesi gündeme gelebilir.