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Giriş Tarihi: 20.3.2025 08:50 Son Güncelleme: 20.3.2025 08:59

Morgan Stanley'den Türkiye açıklaması: Bağlılığımız sürüyor

Bazı yayın organlarında dünyanın en önemli yatırım bankalarından olan Morgan Stanley'in Borsa İstanbul'dan çekildiği iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya açıklık getirirken Morgan Stanley, Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğunu duyurdu.

AA
Morgan Stanley’den Türkiye açıklaması: Bağlılığımız sürüyor

Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'in Borsa İstanbul çekildiğine yönelik iddiaya ilişkin bankadan ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

BAĞLILIĞIMIZ SÜRÜYOR

Morgan Stanley, Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğunu duyurdu. Morgan Stanley, Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili haberler çerçevesinde açıklama yaptı.

Açıklamada, Morgan Stanley'in Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğu belirtilerek, "İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye'deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

DMM'DEN MANİPÜLASYON AÇIKLAMASI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında, "Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi" iddiasıyla ilgili haberler yer alıyor. Morgan Stanley, daha önce mevcut faaliyet izinlerinden feragat etme yatırımlarında farklılıklar gösteriyor. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak krediye sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiş ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa kayıtlından çıkarılmıştır.

Morgan Stanley A.Ş. Uzun yıllardır Borsa İstanbul'da aktif olarak işlemlere aracılık edilmemektedir. Morgan Stanley'in 12 Mart'ta kabul edilen feragat uygulamasının, geçmişte yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmaktadır. Sermaye piyasasının kaçak olduğunu gösteren spekülatif açıklamalara itibar kazandırmanız.

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Morgan Stanley'den Türkiye açıklaması: Bağlılığımız sürüyor
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