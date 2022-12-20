Moskova Borsası’nda TL’ye talep 17 kat arttı

Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi çerçevesinde attığı adımlar ve Kur Korumalı Mevduat uygulaması ile iç piyasada dövize talebin önü kesilip mevduatta TL'nin payı doları geçerken, yurtdışında da liraya ilgi artıyor. Yerel para birimleri ile dış ticaret hedefi doğrultusunda atılan adımlarla bu yılın ilk 11 ayında TL ile ihracat yüzde 94 artarak 113.7 milyara çıkarken, finans piyasalarında TL'nin cazibesi arttı. Rusya'nın en büyük borsası Moskova Borsası'nda Türk Lirası'na yönelik talebin 2022'de geçen yıla kıyasla 17 kat arttığı bildirildi.Moskova Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Denisov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede dost ülkelerin para birimlerine yönelik talebin hızla arttığını söyledi. Söz konusu para birimlerinin payının Moskova Borsası'nda bu yıl 70 kat arttığını vurgulayan Denisov, "Yuan'a talep 41 kat artarken, TL'ye talep 17 kat, Kazak tengesine 13 kat arttı. Doların spot piyasadaki payı ise yarı yarıya azaldı" dedi.