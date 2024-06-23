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Giriş Tarihi: 23.6.2024

Motokurye ve garsonlara vergi yok muafiyet getiriyoruz

ANKARA
Motokurye ve garsonlara vergi yok muafiyet getiriyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından motokurye ve garson bahşişlerinin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV'ye tabi olmayacak."
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Motokurye ve garsonlara vergi yok muafiyet getiriyoruz
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