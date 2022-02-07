Motokuryeler için yeni düzenleme yolda

Motokuryelerin
son günlerde ücret artışları ve özlük hakları noktasında yaptığı eylemler sonrası sektöre yönelik regülasyonlar yapmakla yetkili olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) şirketlere yönelik yeni yaptırımlarda bulunmak üzere harekete geçti. Krizin temel kaynağı olan "esnaf kurye" modelinden hızla kadroya geçişi sağlamak maksadıyla ilk etapta mevcutta yüzde 10 olarak uygulanan "özmal" şartı kısa sürede artırılacak. Böylece şirketler daha fazla kuryeyi istihdam etmek zorunda olacak. Ayrıca esnaf kurye modeli ile motorundan kıyafetine, mazotundan sigortasına kadar giderlerini kendileri karşılayan motokuryeler, artık iş esnasında bir kazaya uğrarsa çalıştığı kargo şirketi çalışana karşı sorumlu olacak.
% 10 ŞARTI GETİRİLDİ
Türkiye
'de 100 bini aşkın motokurye bulunurken şirketlerin uyguladığı esnaf kurye modeli ile bunların küçük bir bölümü e-ticaret firmalarının kendi çalışanı olarak görev yapıyor. Geri kalan ise kendi şahıs şirketini kurarak "esnaf kurye" adı altında şirketle iş ortaklığı sözleşmesi imzalayarak taşıdığı kargo kadar ücret alıyor. Mevcut sistem şirketlerin çalışanlara karşı sorumluluğunu da ortadan kaldırırken, kurye bir iş kazası dahi geçirse hiçbir sorumluluğu bulunmuyor. BTK sorunun çözümü noktasında ilk etapta uygulanan yüzde 10 "özmal" yani kendi ekipmanını bulundurma ve istihdam şartını artırarak, kadroya geçişi hızlandıracak. Bu şirketlerin çalıştırdıkları motokuryelere karşı yasal sorumlu olmaları sağlanacak. Şirketler kendisi için çalışan ve iş kazası geçiren bir kuryenin sağlık masraflarından sorumlu olacak.