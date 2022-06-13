Petrol piyasasındaki hareketlilikle beraber pompa fiyatına da yansıyan zamlar ve indirimlerin ardından benzin ve motorin fiyatı son durumu merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde de değişkenlik gösteren rakamlar özellikle araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Bu noktada ise "12 Haziran 2022 Pazar LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte güncel motorin benzin fiyatı son durum ve detaylar...

Brent petrol varil fiyatındaki hareketlilikle birlikte akaryakıt zamları gündeme gelirken gözler il il motorin ve benzin fiyatı gelişmelerine çevrildi. Araç sahipleri ve piyasa takipçileri güncel rakamları bu noktada yakından takip ediyor. Hal böyleyken ise "12 Haziran 2022 Pazar LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugün de gündeme taşındı. İşten güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin fiyatı...

12 HAZİRAN 2022 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik ise diğer ülkelerde de olduğu gibi ülkemizde akaryakıt fiyatlarında artışa neden oluyor. Hal böyleyken ise yeni fiyatlar da vatandaşların merak konusu haline geliyor. İşte motorin ve benzin fiyatı...