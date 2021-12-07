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Giriş Tarihi: 7.12.2021 15:54

Motorine 66 kuruş zam

AA
Motorine 66 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Motorine 66 kuruş zam
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