Motorine 92 kuruş indirim geldi! Benzinde indirim yolda





Motorinin ardından bir indirim haberi de benzinden geldi. 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 48 kuruş indirim bekleniyor. İndirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 22.25, Ankara ve İzmir'de 22.36 liradan satılacak.