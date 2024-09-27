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Giriş Tarihi: 27.9.2024 10:03 Son Güncelleme: 27.9.2024 10:07

MSI, laptop üretiminin 20. yılını kutluyor

MSI, laptop üretiminin 20. yılını 27-28 Eylül tarihlerinde istanbul Kanyon’da kutluyor.

MSI, laptop üretiminin 20. yılını kutluyor

1986 senesinde bilgisayar bileşenleri üreterek faaliyetlerine başlayan MSI, 2004 senesinde başladığı laptop üretim macerasının 20. Senesini kutluyor. 20 senedir ürünlerini kullanıcı deneyimine odaklayarak geliştiren MSI, geçmişten günümüze ürünlerin gelişimini aktaran etkinlikleri Kore, Polonya, Hindistan, İtalya, Vietnam, Japonya, İspanya, Fransa ve ABD ile birlikte Türkiye'de de düzenliyor. 27-28 Eylül tarihlerinde İSTANBUL KANYON 'da gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir.

Ziyaretçiler dünyanın ilk, "tek tuşla overclock" özelliği sunan MSI GX600 laptopu ile birlikte, Gaming, Creator ve Business & Productivity serilerinden güncel ürünleri deneyimlerken çeşitli hediyeler kazanma şansı elde edecekler.

Tarih: 27 Eylül Cuma - 28 Eylül Cumartesi

Saat: 27 Eylül Cuma 13:00 – 21:00 | 28 Eylül Cumartesi 10:00 – 21:00

Adres: Kanyon, Büyükdere Cad. No:185 34394 Levent - İstanbul

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MSI, laptop üretiminin 20. yılını kutluyor
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