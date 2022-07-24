Araç sahipleri dikkat! Son haftaya girildi...

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 25 olarak tespit edilmişti. Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişiyor. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında uygulanıyor. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında ödeniyor. Söz konusu ödemelerin ikinci taksitinin 1 Ağustos'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.