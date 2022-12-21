MTV zammında %50 indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı. Yeni yılda MTV yüzde 122.9 yerine 61.5 oranında artacak. Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksidi ocak ayında ikincisi ise temmuzda ödenecek.Bu artışla birlikte en düşük MTV 219 TL'ye çıkarken ödenecek en yüksek MTV oranı ise 101.153 TL'ye çıktı. 1-3 yaş arası araçlarda en düşük MTV 2.121 lira olacak. Beygir gücü 1300'e ve matrahı 70.600-123.700 lira arasında olan 1-3 yaş aralığındaki araçlarda MTV bin 443 liradan 2 bin 330 liraya, 4-6 yaş aralığındaki araçların MTV'si ise bin 7 liradan bin 626 liraya çıkacak.Bu sınıfta matrahı 123 bin 700 lira ve üstünde olan 1-3 yaş aralığındaki araçların MTV'si bin 576 liradan 2 bin 545 liraya yükseldi.Beygir gücü 1301- 1600 arasında ve matrahı da 70.600 liraya kadar olan 1-3 yaş aralığında açların MTV'si 2 bin 287 liradan 3 bin 693 liraya, 4-6 yaş aralığındaki araçların MTV'si ise bin 715 liradan 2 bin 769 liraya çıkacak. Bu beygir gücünde ve matrahı 70.600 ile 123 bin 700 lira arasında olan 1-3 yaş aralığındaki araçların MTV'si 2 bin 518 liradan 4 bin 66 liraya yükselecek.