MTV’de artış yüzde 25’e çekildi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan Motorlu Taşıtlar Vergisi
(MTV
) için 2022
'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yetkisini kullanarak yüzde 36.2'den 25'e düşürdü. 2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete
'de yayımlandı.
EN DÜŞÜK 136.25 TL
Buna göre, 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak kararlaştırıldı. Düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 109 liradan 136.25 liraya çıkacak. En yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya yükseldi.
BAŞKAN DÜŞÜRDÜ
2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirim yapma yetkisi bulunan Başkan Erdoğan
bu yetkisini kullandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25'e düşürüldü.
HARÇ VE CEZADA % 36.2
Ancak diğer vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak uygulanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini 2019 ve 2020 yıllarında yine MTV'de kullanmıştı.