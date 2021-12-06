MTV’de indirim hazırlığı

AK Parti
kulislerinde, MTV'deki 2022'deki artış ile ilgili özel bir uygulama yapılması yönünde çalışma yapıldığı, önümüzdeki günlerde konunun kamuoyu ile paylaşılacağı söyleniyor.
ENFLASYON ORANINDA
Yapılan çalışmaya göre Erdoğan, kendisine verilen yetkiyi kullanarak, 2022'de yüzde 36 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranını düşürecek. Rakamın enflasyon oranında revize edilebileceği belirtiliyor.
Başkan Erdoğan'ın vergi harç ve oranları ile ilgili yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisi bulunuyor. Erdoğan bunu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapabiliyor.