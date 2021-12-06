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Giriş Tarihi: 7.12.2021

MTV'de indirim hazırlığı

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
MTV’de indirim hazırlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını yüzde 36 olarak belirledi. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de yaptığı gibi yetkisini kullanarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) oranı bu yılda da aşağı indirebileceği, bu yönde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi

AK Parti kulislerinde, MTV'deki 2022'deki artış ile ilgili özel bir uygulama yapılması yönünde çalışma yapıldığı, önümüzdeki günlerde konunun kamuoyu ile paylaşılacağı söyleniyor.

ENFLASYON ORANINDA
Yapılan çalışmaya göre Erdoğan, kendisine verilen yetkiyi kullanarak, 2022'de yüzde 36 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranını düşürecek. Rakamın enflasyon oranında revize edilebileceği belirtiliyor.



Başkan Erdoğan'ın vergi harç ve oranları ile ilgili yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisi bulunuyor. Erdoğan bunu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapabiliyor.
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MTV'de indirim hazırlığı
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