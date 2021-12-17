Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Muafiyetle 54 milyarlık vergiden vazgeçildi
Giriş Tarihi: 18.12.2021

Muafiyetle 54 milyarlık vergiden vazgeçildi

Muafiyetle 54 milyarlık vergiden vazgeçildi
ASGARI ücrette yapılan düzenlemeyle asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasından bordro ile çalışan bütün kesimler yararlanacak. Söz konusu değişiklik asgari ücretten daha yüksek alanları da olumlu etkileyecek. Asgari ücret kadar olan bölüm vergiden muaf olduğu için, daha yüksek ücret alanların maaşlarında da bu oranda kesinti olmayacak. Kaldırılan 403 TL'lik Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemesinin devam etmeyeceği dikkate alındığında nette muafiyetin bütçeye etkisinin kişi başına 323 TL olması bekleniyor. Bu rakam 14 milyona yakın ücretli çalışan için mevcut gelir vergisi dilimlerine göre ayda yaklaşık 4.5 milyar TL, 2022'nin tamamında da yaklaşık 54 milyar liralık verginin tahsil edilmemesi anlamına geliyor. 54 milyar TL'lik vergi muafiyeti Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 7 trilyon 880 milyar TL'lik 2022 milli gelirinin ise binde 7'sine karşılık geliyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Muafiyetle 54 milyarlık vergiden vazgeçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA