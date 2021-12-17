Muafiyetle 54 milyarlık vergiden vazgeçildi

ASGARI ücrette yapılan düzenlemeyle asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasından bordro ile çalışan bütün kesimler yararlanacak. Söz konusu değişiklik asgari ücretten daha yüksek alanları da olumlu etkileyecek. Asgari ücret kadar olan bölüm vergiden muaf olduğu için, daha yüksek ücret alanların maaşlarında da bu oranda kesinti olmayacak. Kaldırılan 403 TL'lik Asgari Geçim İndirimi
(AGİ) ödemesinin devam etmeyeceği dikkate alındığında nette muafiyetin bütçeye etkisinin kişi başına 323 TL olması bekleniyor. Bu rakam 14 milyona yakın ücretli çalışan için mevcut gelir vergisi
dilimlerine göre ayda yaklaşık 4.5 milyar TL, 2022'nin tamamında da yaklaşık 54 milyar liralık verginin tahsil edilmemesi anlamına geliyor. 54 milyar TL'lik vergi muafiyeti Orta Vadeli Program
'da (OVP) öngörülen 7 trilyon 880 milyar TL'lik 2022 milli gelirinin ise binde 7'sine karşılık geliyor.