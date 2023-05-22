Mudanya’da aile ve gençliğe büyük destek





AİLE VE GENÇLİĞİ EN İYİ BİZ BİLİRİZ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da söz konusu aile ve gençlikse bu konuyu en iyi bilen siyasi hareketin içinde olduklarını söyledi. Aile ve gençliğin AK Parti öncesinde sadece genel müdürlük seviyesinde olduğunu açıklayan Ala, "Hem aileye hem gençliğe çok özel önem verdiğimiz için ikisini de bakanlık seviyesine yükselttik. Şimdi hem aile bakanlığımız var, hem Gençlik Spor Bakanlığımız var. Biz seçilme yaşını 18'e indirdik. Ve bugün Mudanya'mızda hem gençlerimize hem aileye büyük değer katacak iki tesisin açılışını yapıyoruz. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.



Başkan Aktaş ve beraberindekiler açılışın ardından Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi'ni gezdi. BUSMEK kursiyerleri ile sohbet edip, Ana Kucağı sınıflarını gezen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra Gençlik Merkezi'ne gelip, burada da gençlerle buluştu.



Bu arada Kırşehir'de Genç Kadınlar Hentbol Türkiye şampiyonu olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu hentbolcular, şampiyonluk kupasını Başkan Aktaş'a verdi.