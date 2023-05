Mudanya’da aile ve gençliğe büyük destek

HER MAHALLEDE İZİMİZ VAR



Mudanya'da gençlik ve aileye değer katan iki tesisin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımdan altyapıya, kırsal kalkınmadan tarihi mirasa ve sel felaketinin yaralarının sarılmasına kadar her alanda Mudanya'ya önemli hizmetler kazandırdıklarını söyledi. Algı yerine hizmet üretmenin derdinde olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Gerçekten taş üstüne taş koymak için, şehre bir parça daha değer katmak için çalışma yapanları, canını dişine katanları, alın terini ortaya koyanları lütfen sadece algı yapanlarla karıştırmayın. Allah'a şükür izimizin olmadığı, kırsal anlamda desteğimizin olmadığı bir tane kırsal mahallemiz yok. Sahillerde çalışmayı biz yaptık. Aile Destek Merkezi'ni de Gençlik Merkezi'ni de biz yaptık. Diğerlerini de inşallah biz yapacağız, bundan şüpheniz olmasın" dedi.



Aile Destek Merkezi'ne Mudanya'nın sembol ismi Şükrü Çavuş'un adını verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, merkezde ana kucağından Busmek kurslarına, psikolojik destekten diyetisyenliğe kadar tüm hizmetlerin ücretsiz verildiğini hatırlattı. Başkan Aktaş, her iki projenin de ilçeye hayırlı olmasını diledi.