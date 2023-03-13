Muğla’da rekor turist beklentisi! 2 milyon koltuk ayrıldı

Geçtiğimiz yıl turizmde özlediği yıllara dönen Muğla, bu sezona da hızlı bir başlangıç yaptı. Rezervasyonlarda şimdiden yoğunluk yaşanmaya başladı. Bu sezonun bereketli geçeceğini belirten sektör temsilcileri, çok umutlu olduklarını kaydetti. Doğa harikası koylarıyla Marmaris, misafirlerini unutamayacakları bir tatil sunan Muğla'ya, ilk uçağın 17 Mart'ta Dalaman Havalimanına ineceği belirtildi.

DALAMAN HAVALİMANI'NA 2 MİLYON TURİST

Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, yaklaşık 2 milyon koltuğun Dalaman Havalimanı'na arz edildiğini kaydetti. Rakamların turizmcileri sevindirdiğini söyleyen Ayhan, "Ekim ayı sonuna dek Dalaman Havalimanı'na Birleşik Krallık'tan 1 milyon 280 bin, Rusya'dan 252 bin, Ortadoğu ülkelerinden 133 bin ve diğer Avrupa ülkelerinden 335 bin olmak üzere toplam 2 milyon koltuk arz edildi. Sezonu bu rakamlarla tamamlayabilirsek ekonomimiz için büyük bir canlanma olacağına inanıyorum" dedi.

DEPREMZEDELERİMİZİ TURİZMİ ETKİLEMEYECEK ŞEKİLDE MİSAFİR EDECEĞİZ

Deprem bölgesinden tahliye edilen ve Muğla'da misafir edilen depremzede vatandaşlarımızın yaklaşan turizm sezonu öncesi mağduriyet yaşamadan alternatif bir konaklama bölgesine taşınması için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Ayhan, Oda üyelerine bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. "Yaklaşık 1 aydır afetzede vatandaşlarımızı misafir eden otelci üyelerimizden tur operatörleri ile garantili kontratları olan, ön ödeme almış, ödemesi yapılmış rezervasyonları olan üyelerimiz var. Turizmci üyelerimiz zaten pandemi kısıtlamaları, yangınlar ve artan maliyetler nedeniyle oldukça zor bir süreçten geçiyor. Sağ olsunlar her ihtiyaç olduğunda ellerini taşın altına koyuyorlar. Gerek üyelerimizde herhangi bir mağduriyet yaratmama gerek evini kaybetmiş vatandaşlarımızı açıkta bırakmayacak bir formülün bir an önce ilgili bakanlıklar tarafından devreye alınması gerekiyor. Biz konuyla ilgili talebimizi Birliğimize ilettik" diye konuştu.