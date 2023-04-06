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Giriş Tarihi: 6.4.2023 11:36 Son Güncelleme: 6.4.2023 11:51

Muğla’da sezon hızlı başladı... Uçaklar dolu geliyor

YDA Dalaman Havalimanı sezona hızlı başladı. 17 Mart tarihinde erken başlayan yaz sezonu uçuşlarında uçaklar dolu olarak geliyor. Dalaman Havalimanı, sezonu boyunca 2 bin 240 uçak ve 327 bin 307 bin yolcuya hizmet verdi.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla’da sezon hızlı başladı... Uçaklar dolu geliyor

Son dönemlerde YDA Dalaman Havalimanı'nın paydaşlarıyla birlikte hayata geçirdiği tanıtım çalışmaları ile Muğla bölgesi özellikle Avrupa'da önemli bir destinasyon haline gelmiş durumda ve yapılan bu tanıtım çalışmalarının olumlu sonuçları görülüyor.

KIŞ SEZONUNDA 327 BİN 307 YOLCU

Dalaman Havalimanı, havalimanı işletmesinden alınan bilgiye göre kış sezonu boyunca 2 bin 240 uçak ve 327 bin 307 bin yolcuya hizmet verdi.
2023 turizm sezonuna girerken Dalaman Havalimanının önemi daha çok anlaşılıyor. Dalaman Havalimanının, Turizm sektöründeki tüm paydaş ve iş ortaklarıyla birlikte bölgeyi tercih eden misafirlere en iyi hizmeti sunmak için çalıştığı rahatlıkla ifade edilebilir.

Sektör temsilcileri; Turizm sezonunun uzamasının, önümüzdeki yıllarda bölgede daha çok konaklama ve deneyim tesisinin kış sezonu boyunca açık kalmasına ve sektörde 12 ay istihdamı sağlayacağını ön görüyorlar.

Sektör temsilcileri, turizm tesislerinin 12 ay hizmet vermeye başlamasıyla birlikte nitelikli personel sayısında artış yaşanacağını ifade ederek, "Böylelikle, turizmde özlenen nitelikli personelin tekrar sektöre dönmesi sağlanacak ve turizm sektörünün geliri ve eğlenceli çalışma ortamı sebebiyle de yetişen yeni neslin turizm sektörünü daha çok tercih etmesi sağlanacak. Böyle bir gelişmenin hem ülkemiz ekonomisine hem de turizm sektörüne olumlu katkıları olacağı aşikârdır."

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Muğla’da sezon hızlı başladı... Uçaklar dolu geliyor
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