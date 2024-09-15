Muğla’ya 8 ayda 2.6 milyon turist

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinesahip Muğla'yı,8 ayda 2 milyon 617bin 473 yabancı turistziyaret etti. En çokturistin geldiği ülkeler,sırasıyla 1 milyon 118 bin 79 kişiyleİngiltere, 278 bin 465 kişiyle Rusya,211 bin 510 kişiyle Polonya, 163 bin638 kişiyle Almanya, 66 bin 498 kişiyleHollanda oldu. Diğer ülkelerdende kente 779 bin 283 turist geldi. Valiİdris Akbıyık, yabancıların yanı sıraher yıl yaklaşık 7 ila 10 milyon yerlituristin de Muğla ve turistik ilçeleriniziyaret ettiğini belirterek, "İngiltereMuğla'nın en büyük kaynak pazarlarındanbirisi. Bu yıl da kente en çokİngiltere'den turist geldi" dedi.