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Giriş Tarihi: 15.9.2024

Muğla’ya 8 ayda 2.6 milyon turist

Muğla’ya 8 ayda 2.6 milyon turist
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla'yı, 8 ayda 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti. En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 118 bin 79 kişiyle İngiltere, 278 bin 465 kişiyle Rusya, 211 bin 510 kişiyle Polonya, 163 bin 638 kişiyle Almanya, 66 bin 498 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 779 bin 283 turist geldi. Vali İdris Akbıyık, yabancıların yanı sıra her yıl yaklaşık 7 ila 10 milyon yerli turistin de Muğla ve turistik ilçelerini ziyaret ettiğini belirterek, "İngiltere Muğla'nın en büyük kaynak pazarlarından birisi. Bu yıl da kente en çok İngiltere'den turist geldi" dedi.
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Muğla’ya 8 ayda 2.6 milyon turist
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