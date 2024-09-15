Muğla’ya 8 ayda 2.6 milyon turist

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine
sahip Muğla'yı,
8 ayda 2 milyon 617
bin 473 yabancı turist
ziyaret etti. En çok
turistin geldiği ülkeler,
sırasıyla 1 milyon 118 bin 79 kişiyle
İngiltere, 278 bin 465 kişiyle Rusya,
211 bin 510 kişiyle Polonya, 163 bin
638 kişiyle Almanya, 66 bin 498 kişiyle
Hollanda oldu. Diğer ülkelerden
de kente 779 bin 283 turist geldi. Vali
İdris Akbıyık, yabancıların yanı sıra
her yıl yaklaşık 7 ila 10 milyon yerli
turistin de Muğla ve turistik ilçelerini
ziyaret ettiğini belirterek, "İngiltere
Muğla'nın en büyük kaynak pazarlarından
birisi. Bu yıl da kente en çok
İngiltere'den turist geldi" dedi.