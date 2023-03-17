Muğla’ya sezonun ilk turist kafilesi geldi

YDA Dalaman Havalimanı'na İngiltere'nin Manchester kentinden gelen 188 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolcular YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin ve havalimanı çalışanları tarafından kırmızı güllerle karşılandı. Çeşitli ikramlarda bulunulan İngiliz turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere geçti.

"AMACIMIZ ENZ İYİ HİZMETİ SUNMAK"

YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin, İngiltere'den Muğla'ya gelen sezonun ilk charter seferinin Dalaman Havalimanına yapıldığını ifade etti. YDA Dalaman Havalimanının İngiltere pazarında önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Laçin, "İngiltere'nin Manchester kentinden 188 yolcu ile gelen ilk uçağı karşıladık. Yaşadığımız deprem felaketinin üzüntüsüyle 2023 sezonuna girerken amacımız daha çok çalışıp turizm sektöründeki tüm paydaş ve iş ortaklarımızla birlikte misafirlerimize en iyi hizmeti sunarak, depremin ülkemizde açtığı yaralarının en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak." diye konuştu.

Laçin, İngiltere'den uçuşların yıl boyu devam edeceğine işaret ederek, "Turizm sezonu için hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni sezonda hedefimiz 2019 rakamlarını geçerek yılda 5 milyonuncu yolcumuzu karşılamak." dedi.

DEPREM TÜRKİYE'YE GELMEMİZİ DURDURMADI

İngiltere'den Dalaman'a gelen İngiliz turistlerden Sera Jeffries, yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, "Türkiye'de yaşanan deprem felaketi hepimizi üzdü. Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Ülkenizde yaşanan deprem felaketi bizim Türkiye'ye gelmemizi durdurmadı. Biz Türk halkını ve Türkiye'yi çok seviyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'YE 62'NCİ GELİŞİMİZ"

Türkiye'ye ilk kez 1998 yılında balayı için geldiklerini anlatan Jack ve July Belsey çifti, Her yıl 3-4 kez tatil için Türkiye'yi tercih ettiklerini anlatarak, "Türkiye ve Marmaris bizim ikinci evimiz. Bu Türkiye'ye 62'nci gelişimiz." diye kaydetti."Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremler nedeniyle bu yıl sezonun ilk uçağına su takı ile karşılama yapılmadığı öğrenildi.