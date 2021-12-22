Muhalefet TÜSİAD’ı yine yarı yolda bırakır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomideki yeni kararları değerlendirirken, TÜSİAD
'a sert dille yanıt verdi. Bakan Nebati, "Sevgili TÜSİAD, sakın muhalefetin gazına gelmeyin. Muhalefet Haziran 2023
'te sizi yine yarı yolda bırakacak" dedi. Ekonomideki yeni modele ilişkin konuşan Nebati, "Her türlü ekonomik aktivitede bulunan aktörlerin, önünü görebileceği çok önemli bir sürece girmiş olduk" ifadesini kullandı. TÜSİAD'a tepki gösteren Bakan Nebati, "Biz bir gemideyiz, en üst katında oturuyorsunuz, havuzlu villalarınız var, döviz kurundaki değişiklikten en fazla etkilenen sizsiniz. Öyle bir bağırıyorsunuz ki aşağıdaki gidip döviz alıyor, elinde patlıyor. Yazık değil mi kaybımıza. Millet üzerinde oynanan oyunları sevmez Siz bize tavır takınırsanız, bu millet size tavır takınır. Bizim sizle alıp veremediğimiz yok, birlikte çalışacağız. Sakın muhalefetin gazına gelmeyin. Haziran 2023'te sizi yine yarı yolda bırakacaklar" ifadesini kullandı. Bakan Nebati, İYİ Parti Ankara
Milletvekili ve eski Merkez Bankası
Başkanı Durmuş Yılmaz
'ın döviz spekülasyonlarını da sert şekilde eleştirdi. Nebati, "'Piyasaya kesin bir müdahale var' diyor. Bunu söylüyorsa kanıtlamalıdır. Herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Bu beyefendi hesap verecektir. Bu tür ihanetlere izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Son bir yılda büyüme değil sıçrama olduğunu belirten Bakan Nebati şöyle devam etti:"Biz orta gelir tuzağından çıkmak istiyoruz. Bu model Türkiye
'nin şartlarına uygun hale gelirse özgün olacak. Enflasyonu tek haneli seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Büyüme hedefinde çift haneye doğru gidiyoruz. Modelimizin temeli yüksek büyüme düşük cari açık."