Muharip ve destek uçakları Ege’de gökyüzünü süsledi

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakları Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim görevlerini icra etti.

O anları resmi sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti" bilgisini verdi.