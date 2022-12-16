Muharip ve destek uçakları Ege’de gökyüzünü süsledi

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakları Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim görevlerini icra etti.
O anları resmi sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti" bilgisini verdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.#MSB pic.twitter.com/zo6sYF8Gh8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2022