Multimodal Taşımacılık & Lojistik Forum’unda büyük anlaşma!

Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü, Özbekistan Demir Yolları ve TRACECA Genel Sekreteri himayelerinde, İstanbul'da gerçekleşen "Multımodal Taşımacılık & Lojistik Forum" kapsamında, Türkiye limanlarını kullanarak güney koridordan Özbekistan'ın stratejik ihtiyacı olan şekerin mevcut taşıma koridorlarının üzerine ek olarak yıllık 200.000 ton yük taşımasının proje protokolü imzalandı.

13-14 Eylül 2023 tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın düzenlediği "Multimodal Taşımacılık & Lojistik Forum" Adress İstanbul Otel'de gerçekleşti. Foruma taşımacılık ve lojistik sektöründen birçok firma katıldı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın öncülüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Özbekistan Demir Yolları'nın destekleriyle taşımacılıkta demiryolu modeli adına büyük bir adım atıldı. Demiryolu yük taşımacılığı adına atılan bu adım EMTİUM Dış Tic. A.Ş. , MFA Lojistik Dış Tic. A.Ş. ve Khorezm Shakar LLC arasında gerçekleşti.

Şirket yetkilileri Halit Bekiroğlu ( EMTİUM ), Mehmet Asım Uysal ( MFA Lojistik ), Nodir Arzikulov (Khorezm Shakar ) gerçekleşen programın kapanışında katılımcıların huzurunda protokolü imzaladılar. İmzalanan protokol ile Türkiye ve Özbekistan arasında 200.000 tonluk yük demiryolu ile taşınacak.

İki ülke arasındaki ticaretin her geçen gün geliştiği dönemde demiryolu yük taşımacılığı toplam ticaret hacmini arttırmak, ticareti sürdürülebilir kılmak ve maliyetleri düşürmek açısından büyük önem arz etmektedir. İmzalanan protokol, ayrıca iki ülke arasında demiryolu hizmet kalitesinin gelişmesine de vesile olacaktır.