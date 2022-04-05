Murat Kurum: 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık





"ÜLKEMİZE SON 20 YILDA 1,2 MİLYON SAĞLIKLI YUVA KAZANDIRDIK"

2023 yılında 50 bin ve 100 bin sosyal konut projesinin inşaatlarını tamamlayarak vatandaşlara teslim edeceklerini açıklayan Bakan Kurum, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut sayısına ulaştıklarını hatırlattı. Türkiye'ye son 20 yılda 1,2 milyon sağlıklı yuva kazandırdıklarının altını çizen Bakan Kurum, "Bundan tam 20 yıl önce; bu ülkede kimse evsiz, okulsuz, hastanesiz, yolsuz, susuz, elektriksiz kalmasın, kimse umutsuz ve çaresiz olmasın dedik. Evini yapıp, yuvasını kurup, anahtarlarını verelim ve yıllarca ihmal edilmiş bu milleti biz hep birlikte mutlu edelim istedik. Tüm şehirlerimizde binlerce kardeşimizin huzur ve mutluluk içerisinde yaşayacağı yeni cazibe merkezleri inşa etmeye gayret gösterdik. Bu anlayışla; 50 bin ve 100 bin sosyal konut projemizin tamamında inşaatlarında harıl harıl çalışıyoruz. İnşallah 2023 yılında bu konutlarımızı tamamlayarak söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Allah'a hamdolsun TOKİ'mizle yaklaşık 5 bin şantiyemizde, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut sayısına ulaştık ve ülkemize son 20 yılda 1,2 milyon sağlıklı yuva kazandırdık" diye konuştu.