Murat Kurum açıkladı: Ödemeler faizsiz ve 18 yıl eşit taksitle ödenecek

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HİÇBİR AFETİN ALTINDA KALMAMIŞTIR"

"Büyük bir dönüşümü gerçekleştirmiş olduk." Diyen Murat Kurum, her afette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan ve milletvekilleriyle birlikte afet bölgesine gittiğini hatırlatarak, "Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir afetin altında kalmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı çerçevesinde, vatandaşımızla birlik beraberlik ruhu içerisinde bu çalışmaları yürüttük. Allah'ın izniyle bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Biz Elazığ ve Malatya'ya geldiğimizde, Antalya'ya, Giresun'a, Kastamonu'ya gittiğimizde biz de artık kendi memleketimize gitmiş gibi hissediyoruz. Burada aylarca, günlerce kaldık. Sağ olsunlar onlar da bizi bağırlarına bastılar. Bugün büyük bir coşkuyla, heyecanla Bakanımızı, bizleri, ekibimizi karşıladılar. Şimdi de açıkçası 24 Ocak'ta çektiğimiz acının, hüznün yerine mutluluğa hep birlikte şahit olacağız."

SÜLEYMAN SOYLU: İŞLER TIKIR TIKIR İLERLİYOR

Elazığ-Malatya depreminden sonra yaşanan sel, yangın, deprem, çığ gibi peş peşe gelen afetlerde hem Türkiye'nin hem de insanların büyük bir sınavdan geçtiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afetlerin acı tecrübeleri var. Afetlerin şöyle bir sonucu da var: Şehirler yenileniyor. Hem altyapısı ile yenilenmiş oluyor, binalar yenileniyor. Yeni dönemin hem imar ve inşaat hem de ihya açısından modelleri de ortaya çıkmış oluyor." dedi.

İki gün önce Kastamonu Bozkurt'ta olduklarını hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, "Ne başlanmışsa ne söylenmişse, nasıl burada yapılıyorsa orada da aynı şey ortaya konuluyor. Yani tıkır tıkır işler ilerliyor. Bütün bakanlıklar ilerliyor. İller Bankası, DSİ, TOKİ, AFAD kendi görevlerini yapıyor. Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, sivil toplum kuruluşlarımız. Hepsi kendi görevini yapıyor." diye konuştu.

SÜLEYMAN SOYLU SÖZLERİNİ ŞU ŞEKİLDE TAMAMLADI:

"Sayın Bakanımızla bir hafta önce İzmir'deydik. Bir afat konutu prototipi vardı Türkiye'de. Renksiz, en asgari donanımlar… Bunu bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum: Türkiye böyle bir afet konutu modelinden, neredeyse orta-üst donanım diyebileceğimiz bir konut modeline geldi. Bu da Türkiye'nin geldiği noktanın, geldiği seviyenin neresi olduğunu göstermektedir."