Murat Kurum: Herkesin İstanbul’unu birlikte dönüştürelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüme hız kazandıracak müjdeleri geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Erdoğan'ın kentsel dönüşüm için 'yarısı bizden' kampanyasını duyurmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, detayları açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü başlıyor! Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http:// yarisibizden.gov.tr adresinde. Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim" dedi.

AK Parti 1.Bölge İstanbul Milletvekili Adayı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim çalışmaları içerisinde açılışlara katılarak yarısı bizden kampanyasına dikkat çekti. İstanbul'da katıldığı Sancaktepe Toplu Açılış, 5 bininci Arsa Tapu Teslimi ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi Töreni'nde açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, güvenli konutlar için "Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruların bugün itibariyle başladığını belirterek, "Yarısı Bizden' kampanyamıza bugün 26 Nisan itibariyle başvurular başladı. Az önce rakamları arkadaşlarımdan aldım. Bu saate kadar yapılan toplam başvuru sayısı 10 bin 165 bina. Yaklaşık 50 bin bağımsız bölüm ediyor. Yani 200 bin kardeşimiz ilk saatler itibariyle bu projeye başvur. 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla birlikte vatandaşlarımız, 'Devletim gelsin TOKİ'yle benim inşaatımı yapsın, evimi dönüştürsün' diyor. Bizim için ne güzel mutluluk. Gideceğiz vatandaşlarımızla, onların rızası çerçevesinde görüşmelerimizi yapacağız. Maliyetin yarısını biz karşılayacağız. Bu süreçte vatandaşımıza taşınma ve kira yardımı vereceğiz" dedi.