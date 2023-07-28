Murat Kurum o çifti unutmadı! Manavgat yangınında alevler içinde kalmışlardı: 15 günde evlerine kavuştular

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, 2021 yılında yaşanan ve tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen afetin ikinci yılında Manavgat'taydı. Kurum, yangın anında eşini yalnız bırakmamak için hasar gören evinden ayrılmak istemeyen ve Kurum'un söz verdiği gibi kısa bir sürede yeni evine kavuşan İbrahim Deniz'i unutmadı.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan ve günlerce süren yangın sonrası dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgeyi büyük ölçüde etkileyen yangının ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirmişti.