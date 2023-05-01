Muş, 1,8 milyon dolar ile ihracatını en çok artıran ikinci il oldu

Tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm alanında devlet teşvik yatırımları ile her geçen gün üretimini artırarak devam eden Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ilk çeyrekte Tunceli'den sonra ihracatını en çok artıran ikinci il oldu.

Yapılan yatırımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş'un tarihi ve doğal yapısından dolayı turizm ve ihracatta istenilen seviyeye geleceğini belirterek, "Yapılan son değerlendirmelerde ihracatını en çok artıran illerden biri Muş oldu. Tabi burada tekstilin önemli bir katkısı oldu. Yine bunun yanında ilimizde bulunan organize sanayinin de önemli katkısı var. Organize sanayimizde şu an boş parsel kalmadı. Bazı fabrikaların yapımı devam ediyor. Bunlar tamamlandıktan sonra ilave parseller de müteşebbise açılacak. Dolayısıyla ilimiz hem ihracatta hem de iç piyasaya üretimde rekorları kırmaya devam edecek. Üretim şehrin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Üretimin yanına bacasız sanayi olan turizmi de eklemek lazım. Turizmde de çok iyi yol aldık. Haspet Kalesi'ne yol yaptık, bir kurtarma kazısı başlattık. Restorasyon çalışmalarını yapacağız. Kurtik Kayak Merkezini yapacağız, onun dışında yaptığımız ve Türkiye'nin en büyük yenilenme alanı olan Tarihi Murat Köprüsü var. Turizm için çok önemli. Tarihi ve doğal varlığımız ile birlikte Muş hem turizmde hem de ihracat gelirlerinde önemli bir yere gelecek" dedi.