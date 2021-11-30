MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Kur 10-15 güne dengelenir





İTHALATI ÖZENDİRMEMELİ

Son dönemin ekonomi politikasına dair de değerlendirmelerde bulunan Asmalı, "Düşük faiz, yüksek kur, çokça üretim ve ihracat, sıfır cari açık gibi bir hedef var artık. Biz bunu MÜSİAD olarak destekliyoruz. Yıllardır Türkiye'de düşük kurdan dolayı üretim çarklarımız dönmedi ve hep ithalata bağımlı hale geldik. Biz iş adamları olarak beklentimiz kur ithalatı özendirmemeli" dedi.

İhracattaki artışa dikkat çeken Asmalı, "Yılsonunda Cumhuriyet tarihinin rekor artışına sahne olacağız. Üretim çarklarımız dönüyor. Kamu olarak altyapı yatırımlarımızın yüzde 70-80'inin bitirdik. 2022'de 35-40 milyar dolar bir turizm gelirinden bahsediliyor. Her ay 20 milyar dolar ihracat yaparsak 240 milyar dolar, 30-40 milyar dolar da hizmetlerden gelirse 280 milyar dolar. Belki önümüzdeki sene dış ticaret açığı vermeyeceğiz, belki dış ticaret fazlası vereceğiz" şeklinde konuştu.