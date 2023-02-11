MÜSİAD deprem bölgesinde konteyner kent kuruyor

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremzedeler için ayni yardımlar haricinde bölgede İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonunda Konteyner Kent kurulacak.

Depremin meydana geldiği tarihten bugüne kadar afet bölgesine 2000'den fazla sevkiyat gerçekleştiren MÜSİAD, 500 bin adet hazır gıda, 800 bin adet ekmek, 4 milyon 200 bin adetten fazla su, 65 bine yakın mont ve bot, 150 binden fazla battaniye ve 200 karavanı depremzedelerin hizmetine sundu.

Yurdun dört bir yanından afet bölgesine ulaşan MÜSİAD gönüllüleri çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın yurt içi şubelerinde kurduğu eşleştirme koordinasyonu ve görev paylaşımları ile 10 ilde oluşturulan sahra mutfakları depremden etkilenen vatandaşlara aralıksız sıcak yemek hizmeti sunduğunu kaydetti.

"SAHRA HASTANESİ KURMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Gönüllü ekiplerin depremden etkilenen köy ve mahallelerde vatandaşlara gıda ve temel ihtiyaç maddesi yardımında bulunduklarını vurgulayarak, "Yurdun dört bir yanındaki tesis ve depolardan temin ettiğimiz temel gıda ve ihtiyaç maddelerini afet bölgesindeki lojistik merkezlerimizde toplayarak, ihtiyaç bölgelerine anında sevk ediyoruz. Afet bölgesinde sahra hastanesi kurmak için çalışmalara başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışı teşkilatların da canla başla bu mücadeleye katkı verdiğini bildiren Asmalı, dünyanın farklı noktalarında MÜSİAD şubeleri ve üyelerinin tam koordinasyon halinde hareket ettiğini vurguladı.

Asmalı, yurt dışı üyelerinin katkıları ve koordinasyonunda hazırlanan jeneratör, hasta yatağı, tekerlekli sandalye, battaniye, ısıtıcı ve temel ihtiyaç malzemeleri ile dolu tır konvoylarının yurt dışındaki farklı lokasyonlardan afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığını sözlerine ekledi.

Asmalı, açıklamasında afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda iş makinesi ile destek verdiklerini hatırlatırken, "Gün birlik olma günüdür. Yaralarımızı birlikte saracak, beraber ayağa kalkacağız. Ülkemiz için tüm teşkilatlarımızla omuz omuzayız, milletimiz için bir ve beraberiz." ifadelerini kullandı.

ELBİSTAN'DA 1000 KONTEYNER EVLİK KONTEYNER KENT KURULUYOR

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonunda 1000 tane konteyner evi bulunan tefrişatlı Konteyner Kent kurulacağı bildirildi.

Kalıcı deprem konutlarından önce vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması için iki farklı odası ve mutfak ile banyosu bulunan konteyner evlerin çalışmalarına başladığını duyuran MÜSİAD, ayrı bir bağış hesabı açarak; katkıda bulunmak isteyenleri de bu bağış kampanyasına davet etti.

Açıklamada MÜSİAD, "33 yıldır olduğu gibi 'Bir ve Beraber' diyerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu her yerde olmaya devam edecek; milletimizin üzüntüsünü ve sevincini birlikte paylaşacağız" denildi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KADINLAR İÇİN 5000 ADET HİJYEN SETİ HAZIRLIYOR

MÜSİAD bünyesinde çalışmalarına devam eden MÜSİAD Kadın ise afet bölgesinde depremden etkilenen kadınlar için de harekete geçti.

İhtiyaç ve barınma malzemelerinin yanı sıra kadınlar için özel hijyen seti hazırlayan MÜSİAD Kadın grubu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MÜSİAD ailemizin kıymetli hanımları ile Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası, afet bölgesindeki kadınlarımız için elzem olan 5000 adet kadın hijyen kitleri hazırlıyoruz. Her zaman 'Bir ve Beraber' olarak kadınlarımızın yanında olacağız ve bu zor günleri beraber atlatacağız" bilgisini paylaştı.