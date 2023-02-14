MÜSİAD, deprem bölgesinde yaraları sarmak için seferber oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliğine iş dünyası da katıldı. Birçok şirket ve iş dünyası sivil toplum örgütleri gerek arama-kurtarma, gıda, barınma, tekstil, iletişim, iş makinesi, sağlık ekipmanı ve akaryakıt tedariki olmak üzere bölgeye ayni ve nakdi yardımlarda bulundu.

Yardım çalışmalarına hız kesmeden devam eden iş dünyası örgütlerinden MÜSİAD, oluşabilecek ihtiyaçlar için yaptıkları yardımlara her gün yenilerini ekliyor.

Deprem sonrası hızlıca Kriz Masası oluşturan MÜSİAD, depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Oluşturulan Kriz Masası ile afet bölgesinden gelen bilgiler ve talepleri yurt içi ve yurt dışı şubeleri de koordine ederek süratle yerine getirmeye çalışan MÜSİAD ekipleri, birçok bölgeye temel ihtiyaç maddesi, gıda yardımı ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi gönderdi.

Depremin meydana geldiği tarihten şimdiye kadar afet bölgesine 2 bin 345 tır sevkiyatı gerçekleştiren MÜSİAD, 705 bin paket hazır gıda, 413 iş makinası, 900 jeneratör, 3 bin hilti, 80 bin eldiven, 220 binden fazla battaniye, 32 binden fazla ısıtıcı, 15 bin powerbank, 63 bin 500 mont ve bot, 5 milyon 550 adet su, 1 milyon ekmek ve 200 karavanı depremzedelerin hizmetine sundu.

ELBİSTAN'DA 1.000 KONTEYNER EVLİK KONTEYNER KENT KURULUYOR

MÜSİAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonunda 1.000 tane konteyner evi bulunan tefrişatlı Konteyner Kent kurulacağını bildirdi.

Kalıcı deprem konutlarından önce vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner evlerin çalışmalarına başladığını duyuran MÜSİAD, ayrı bir bağış hesabı açarak katkıda bulunmak isteyenleri de bu bağış kampanyasına davet etti.

Konteyner Kent'te bulunan evler 21 metrekare olacak şekilde, mutfak, banyo ve tuvaleti de olacak şekilde tasarlandı. Evlerin içinde beyaz eşya, koltuk ve masa, mutfak eşyaları ve ısınma sistemi de bulunacak. Ayrıca, konteyner kent bölgesinde altyapı ve çevre düzenlemesi, sağlık ocağı, kreş, mescid, idari ve hizmet binaları da olacak.

MÜSİAD bünyesinde çalışmalarına devam eden MÜSİAD Kadın ise afet bölgesinde depremden etkilenen kadınlar için harekete geçti.

İhtiyaç ve barınma malzemelerinin yanı sıra kadınlar için özel hijyen seti hazırlayan MÜSİAD Kadın grubu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MÜSİAD ailemizin kıymetli hanımları ile Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası, afet bölgesindeki kadınlarımız için elzem olan 5 bin adet kadın hijyen kitleri hazırlıyoruz. Her zaman 'Bir ve Beraber' olarak kadınlarımızın yanında olacağız ve bu zor günleri beraber atlatacağız." ifadelerine yer verildi.

"YURT DIŞI TEŞKİLATLARIMIZ DA CANLA BAŞLA BU MÜCADELEYE KATKI VERİYOR"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MÜSİAD'ın yurt içi şubelerinde kurduğu eşleştirme koordinasyonu ve görev paylaşımları ile 10 ilde oluşturulan sahra mutfakları ile depremden etkilenen vatandaşlara aralıksız sıcak yemek hizmeti sunulduğunu belirtti.

MÜSİAD gönüllü ekiplerinin depremden etkilenen köy ve mahallelerde vatandaşlara gıda ve temel ihtiyaç maddesi yardımında bulunduğunu aktaran Asmalı, şöyle devam etti:

"Çok kısa sürede yurt içi ve yurt dışı şubelerimizi organize ederek, bölgedeki çalışmalara katkı sağlamaya çalıştık. Afetten etkilenen 10 ilimizi diğer şubelerimizin bulunduğu illerle eşleştirerek, güçlü bir lojistik ağ kurduk. Bu kapsamda 2 bin 345 tırı bölgeye sevk ederek, acil ihtiyaçların karşılanması için adımlar attık. Şu ana kadar, 5 milyon 500 su, 1 milyon ekmek, 705 bin paket hazır gıda, 32 binden fazla ısıtıcı, 220 binden fazla battaniye, 900 jeneratör ve temel ihtiyaç maddelerinden oluşan ihtiyacı bölgeye ulaştırdık. 10 ilde kurduğumuz aşevleri ile gönüllülerimiz aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza sıcak yemek temin ediyoruz."

1.000 konteyner evden oluşan konteyner kent çalışmalarının sürdüğünü belirten Asmalı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız koordinasyonunda MÜSİAD ve Mimar ve Mühendisler Grubu iş birliğinde bölgedeki hasar tespit ve denetim çalışmalarına katılacak gönüllü inşaat mühendislerimizi de bölgeye gönderdik. AFAD koordinasyonu ve ilgili makamlarımızla iş birliği halinde bölgedeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışı teşkilatların da canla başla bu mücadeleye katkı verdiğini ifade eden Asmalı, dünyanın farklı noktalarında MÜSİAD şubeleri ve üyelerinin tam koordinasyon halinde hareket ettiğini söyledi.