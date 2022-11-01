Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO başlıyor. 2-5 Kasım tarihlerinde 19'uncu kez kapılarını TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde açacak olan fuara 124 ülkeden sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanı geliyor. Fuara 100 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Küresel ve bölgesel ticarete yön verecek MÜSİAD EXPO 2022'de nitelikli alım heyetleri ile Türk iş insanları bir araya gelecek. Ticari diplomasinin kalbi bu fuarda atacak. Fuar kapsamında 5 milyar dolarlık iş bağlantısı hedefleniyor. MÜSİAD EXPO'da düzenlenecek B2B görüşmelerde iş bağlantıları yapılacak.Hibrit formatta düzenlenen fuarda, dijital dünyanın ayrıcalıkları ile yüz yüze iletişim birleşecek. Organizasyon kapsamında ayrıca D8 Büyükelçiler Zirvesi düzenlenecek. MÜSİAD EXPO 2022'de MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi ve MÜSİAD Ticaret Ofisi tanıtılacak. MÜSİAD EXPO'da Uluslararası İş Forumu (IBF) da yapılacak. Gala yemeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı fuarın açılışını TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapacak.