MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı duyurdu: 300 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede ulaşacağız

"TÜRKİYE'NİN KURUMSAL BAŞARISIDIR"

Ramazan ayında sofralarda buluşmayı çok özlediklerini belirten Numan Kurtulmuş ise "MÜSİAD Türkiye'nin kurumsal başarılarından biridir. Ayrıca en önemli istikrarlı iş insanları derneğidir. MÜSİAD'ın varlığı ve yaptıkları Türkiye'nin geleceği açısından iyimser olmamıza yetiyor. Türkiye'nin çivisini dahi dışarıdan ithal ettiği zamanlarda; kendi yerli arabasını üreteceğini, kendi yerli uçağını üretebileceğini, Türkiye'nin uzay çalışmaları yapabileceğini ve Türkiye'nin küresel ekonomik yarışta öne geçebileceğine inanan insanlar bu mücadeleyi vermiştir. Türkiye'yi her alanda eğitimde, sağlıkta, teknolojide efendim yatırımda, uluslararası ilişkilerde hep biz lider ülke olarak görmeyi ve hep bu hayaller içerisinde olmayı rehber edindik. Eğer bu iddiamız olmasaydı bugün Türkiye bu noktaya gelmiş olmazdı. Eğer bu iddiası olmasaydı MÜSİAD diye bir kurum da bugün bu noktaya gelmezdi. Dolayısıyla bu iddia hepimizi ayakta tutan, canlı tutan şeydir" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA

Türkiye olarak yaşanan krizlerin aşılacağına da değinen Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle ortaya koyacağımız örneklikle dünya milletlerime de rehberlik edeceğiz. Bugün, kendi milli savunma sanayisinde yüzde 80'ler seviyesine gelmiş olmamız ve Türkiye'nin pandemiyle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek gösterilen bir ülke olması hızlı ve yaygın kalkınma bakımından örnek teşkil ediyor. Önümüzdeki on yıllarda dünyada çatışmalar olacak. Su, enerji ve gıda krizleri olacak. Buna dördündü olarak da siber güvenliği ekleyeceğiz. Bu da dünyada yüksek tansiyonun yaşanmasına neden olacak. Tam da burada Türkiye çok güçlü olmak zorundadır. Biz de bu durumda Türkiye'nin konumunu daha da güçlendireceğiz."