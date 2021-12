MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Piyasalarda gözlenen rahatlamayla TL eski gücüne kavuşacaktır

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve iş hayatına katkı sağlama amacıyla düzenlediği Vizyoner zirvesinin dördüncüsü "Fark Et" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Vizyoner etkinliği, "Dijitali Fark Et", "İklimi Fark Et", "Girişimi Fark Et", "Dönüşümü Fark Et" alt başlıklarıyla iklim krizinden dijital dönüşüme ve girişimci ekosistemine kadar pek çok alanda gün boyunca devam edecek.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, başlığını "Fark Et" olarak belirledikleri etkinliği; dijitali, iklimi, girişimi ve dönüşümü fark ederek hayata katkı sağlamak için gerçekleştirdiklerini söyledi.



Dijital çağa hızla geçilen bir dönemde olduklarından bilgi teknolojileri ve pazarlama uygulamalarında yaşanan dijital değişim ve e-ticaretteki yaygınlaşmaya değinen Asmalı, "Dünya perakende e-ticaret hacmi, 2020 itibarıyla, son 10 yılda 15 kat artarak 4,2 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Bu hacimde ülkemizin de büyük bir paya sahip olmasını istiyoruz. O yüzden 'e-ticareti fark et', kısacası 'dijitali fark et' diyoruz." şeklinde konuştu.



Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine işaret eden Asmalı, küresel iklim değişikliği politikasına, tüm dünya ülkelerine adaletli ve eşit uygulanarak sürdürülebilir bir geleceğe geçiş sağlaması şartıyla destek vermeyi amaçladıklarını kaydetti.



MÜSİAD, İKLİM MANİFESTOSUNU VİZYONER'21'DE AÇIKLADI



Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın Türkiye'nin iklim politikasında rol üstlenmek için hazırladığı 10 maddelik iklim manifestosunu şöyle açıkladı: "Yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir bir şekilde artarak kullanımını destekliyor, genel merkezimizde yeşil enerjiden üretim sağlayarak net sıfır emisyon yolunda ilerleyeceğimizi açıklıyoruz. Yeşil hidrojen, yeni nesil batarya, karbon yakalama ve yenilenebilir gaz teknolojilerinin geliştirilmesi için MÜSİAD ekosisteminde çalışmalar yapacağız. Endüstriyel simbiyozun artırılmasını ve organize sanayi bölgelerinde yeşil üretime geçişte üyelerimiz ile birlikte destek vereceğimizi açıklıyoruz. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu için sanayicilerimize yönelik farkındalık çalışmaları yapacağımızı bildiriyor, enerji verimliliği veri tabanı oluşturulmasını desteklediğimizi beyan ediyoruz."



Türkiye'nin gittikçe azalan su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmaların destekçisi olacaklarını aktaran Asmalı, sıfır atık politikasını desteklediklerini, üyelerini iklim değişikliğinin etkilerine karşı sürekli bilgilendireceklerini söyledi.



Asmalı, "İklim diplomasimizin geliştirilmesi için devletimiz tarafından yapılacak her çalışmaya destek sağlayacağız. Türkiye'de Emisyon Ticaret Sistemi'nin şartlara uygun altyapıyla oluşturulmasını talep ediyoruz. MÜSİAD'ın uluslararası misyonuyla iklim mülteciliği çalışmaları yürüteceğimizi beyan ediyoruz. Dünyada yüzde 30'a varan küresel gıda israfının azaltılması için devlet politikası oluşturulmasını talep ediyor ve politikaya koşulsuz destek sağlayacağımızı açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.



"FAİZ ORANLARINDAKİ GERİ ÇEKİLMEYLE YATIRIMLAR HIZLICA ARTACAKTIR"



MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, daha güçlü, sürdürülebilir, üretken ve aydınlık bir Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, yurt içinde 88 şubeye, yurt dışında ise 74 ülkede 81 irtibat noktasına ulaştıklarını, 11 bin üye ve 60 bin firmayla 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti.



Son dönemde makroekonomik temellere dayanmayan suni bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Asmalı, algılara yön veren her türlü ekonomik iklimin karşısında olduklarını söyledi.



"Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır" ifadesini kullanan Asmalı, Türkiye'nin bu süreci de en hafif hasarla atlatacağına inandıklarını kaydetti. Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TL'yi özendirme paketi kapsamında alınan tedbirlerin, piyasalara etki etme hızı bakımından yeni ekonomi politikasının başarısına dair ilk işaretleri sunduğunu aktararak, "TL mevduatlarındaki getirinin kur artışı karşısında korunacak olması dolarizasyonu ciddi anlamda önleyerek döviz üzerindeki algı manipülasyonu kısa sürede sona erecektir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedbir ve teşvikleri açıklamasının ardından piyasalarda gözlenen rahatlamanın, orta ve uzun vadede de süreceğini ve TL'nin eski gücüne kavuşacağını belirten Asmalı, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu vesileyle reel ekonomik gelişmelere yaslanmayan, geçici ve suni gelişmelere göre yapılan fiyatlamaların her daim kaybetmeye mahkum olduğunu tekrardan ifade etmek istiyoruz. Bunun yanında, hepimiz biliyoruz ki faiz, finansmana erişimin önüne ciddi bir set çekmekte ve yeni yatırımlara yönelik artışı büyük oranda engellemektedir. Faiz oranlarındaki geri çekilmenin başta ticari olmak üzere bütün finansman maliyetlerine yansımasıyla birlikte yatırımların da hızlı bir şekilde artış kaydedeceğine inanıyoruz."



"KARBONSUZLAŞMAYI TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ"



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise karbon salımının azaltılması, iklim değişikliği, dijitalleşme, salgın sonrası yeni düzen, AB'nin Sınırda Karbon Düzenlemesi ve yeşil teknolojilere değindi. Türkiye'nin yeşil teknoloji patentlerinde AB ve ABD'nin oldukça gerisinde olduğunu, bu alanda harekete geçilmesi gerektiğini belirten Avdagiç, yeşil dönüşümü ek maliyet gibi değil, rekabetçilik kaybını önleyecek bir sermaye olarak görmek gerektiğini söyledi. Avdagiç, "Çünkü Yeşil Mutabakat'ın ve ayrılmaz parçası olan dijital dönüşüme yapacağımız yatırımın getireceği fırsat ve rekabetçilik kazancız çok daha büyük olacak. Karbonsuzlaşmayı Türkiye için bir fırsata çevirebiliriz. Yeşil Mutabakat'a uyan firmalar, mal satmak için yeni kanallar açma imkanı yakalayacak." diye konuştu.



"VR DÜNYASINA GİRMEK İÇİN BİR GÜN VARSA O DA BUGÜN"



Şekib Avdagiç, Türkiye'nin, yeni teknolojilerle ekonomi ve sanayi alanında bağımsızlığın temellerini atabileceğini belirterek, "Potansiyeli yüksek ama çok da açık olmayan bir fırsat penceresi var. Türkiye bu fırsatı değerlendirmeli ancak bu şekilde girdiğimiz yarışta en önde olmayı başarabiliriz." dedi. Türkiye'nin 200 yıldır çağını yakalamaya çalıştığını ve sanayileşme hamlesini yapmaya gayret ettiğini ifade eden Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ancak bir türlü bunu tam istediğimiz gibi başaramadık. İlk defa, gelişmiş ülkeler ile aramızdaki farkı kapatmada kullanacağımız yeni bir vasat ortaya çıktı. Bana göre bir anda sıçrama yapacağımız alan teknolojik sıçramadır, yenilikçi fikirlerdir. Ancak bu sayede yeni teknolojilerle ekonomi ve sanayi alanında bağımsızlığın temellerini atmamız mümkün olacaktır." Artırılmış gerçeklik (virtual reality-VR/augmented reality-AR) pazarının 2024'e kadar 300 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini aktaran Avdagiç, "VR dünyasına girmek için bir gün varsa o da bugün. VR ve AR dünyasına sağlayacağımız büyük ya da küçük her bir katkı, Türkiye'yi dönüştürmeye yarayacak." diye konuştu.



"VİZYONER'21 2023 YILINA KADAR DEVAM EDECEK"



MÜSİAD Vizyoner'21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül de esnafından üst yöneticisine (CEO), öğrencisinden akademisyenine, KOBİ'sinden unicorn'larına kadar herkesi bir araya getirmenin sevinci ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.



Önceki yıllardan farklı olarak Vizyoner'21'i belli periyotlarla 2023'e kadar devam ettirmeyi düşündüklerini belirten Gül, şunları kaydetti: "Anadolu'nun belli şehirlerinde Silikon Vadilerinin tohumlarını saçmak istiyoruz. Vizyoner 21 için Start-up Exchange Sahnesi ile karşınızda olacağız. Girişimlerin yatırımlarla buluştuğu B2B görüşmelerimize önayak olurken, start-up ruhunun yaşandığı, alanında uzman kişilerin yer alacağı Star Talks muhabbetlere eşlik edeceğiz. Bu seneyi özel kılan iki farklılığımız ise NFT dijital sanat sergimiz ve start-up'larımıza vereceğimiz yenilikçi ödüllerimiz olacak."