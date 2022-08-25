MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Ucuz kredilerin amacı dışında kullanılması kabul edilemez

"BANKALAR 'KÂRLILIĞIMIZ AZALACAK' DİYE KREDİ MUSLUKLARINI KISMA CİHETİNE GİTMESİNLER"

MÜSİAD Başkanı Asmalı, TCMB'nin faiz indirimi ve akabinde ticari kredilere ilişkin açıkladığı makro ihtiyati tedbirlere değinerek, atılan son adımların bankaları da etkilediğini söyledi.

Bankaların yüzde 400'lere varan rekor karlar açıkladığından bahseden Asmalı, "Buradan bankalara çağrıda bulunmak istiyorum, 'kârlılığımız azalacak' diye kredi musluklarını kısma cihetine gitmesinler. Biraz daha az kazansınlar. Türkiye ve tüm dünya bu kadar kritik bir süreçten geçerken, 'kârım azalıyor' diye para musluklarını kısmaları kabul edilemez bir davranış olur" dedi.

Asmalı, MÜSİAD olarak döviz kurunun ihracatçıyı mutlu etmesi, ithalatçıyı özendirmemesi ve oynaklığının az olması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Döviz kurunun stabil hale gelmesi için devreye alınan kur korumalı mevduat hesabı ve diğer adımları doğru bulduklarını belirten Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin döviz girişi turizmdir, ihracattır, yabancı yatırımlardır. Bugün itibarıyla Allah'a şükür turizmde çok hareketli bir dönem yaşıyoruz. Otel doluluk oranları yüzde 100'e yakın. Üretim çarklarımız da dönüyor. Son iki aydır ülkemize gelen doğrudan yatırımlarda da ciddi artışlar var. Ülkemiz son derece iyi altyapı, üstyapı, yetişmiş insan gücüne sahip. Tüm bunlara baktığımız zaman, yavaşlayan hatta resesyonun konuşulmaya başlandığı Avrupa'dan ve dünyanın birçok ülkesinden yatırımcılar ülkemize gelmeye başlıyor. Bizim üyelerimize bu manada çok ciddi teklifler yapılıyor. Büyük sanayiciler yer bakıyorlar."

Anadolu'da büyümek, yatırım yapmak isteyen sanayicilerin arsa talebi bulunduğunu aktaran Asmalı, sanayi imarlı arsa arzının artırılmasının, yabancı yatırımları da ivmelendireceğini öne sürdü.

Sanayi yatırımlarında ölçeklerin artık çok büyük olduğuna dikkati çeken Asmalı, "10 bin, 20 bin değil, şu anda üyelerimiz minimum 100 bin, 150 bin, 200 bin, 300 bin metrekarelik alanlara entegre tesis kurmak istiyor. Üretim ekonomisinde yeni bir sayfa açmak istiyorsak, üretim kapasitelerimizi de çok yukarılara çekmeliyiz. Bugün ABD'den mobilya siparişi 5 milyar dolar mertebesinde. Bunun üretim kapasitesinin de çok yüksek olması lazım" şeklinde konuştu.