MÜSİAD INVEST yatırımcıya yol haritası çizecek

32 yıllık global tecrübesini Anadolu'nun bereketiyle harmanlayarak ürettiği sinerjiyi yeni bir inisiyatifle stratejik bir yapıya dönüştüren MÜSİAD, bu kapsamda yeni bir adım daha atıyor. Dernek, Türkiye'nin üretici gücü, güçlü sanayisi, nitelikli genç nüfusu, avantajlı yatırım teşvikleri, lojistik avantajları, güçlü altyapı desteği, ham madde çeşitliliği ve misyonundan kaynaklanan sorumluluğu çerçevesinde Türkiye'nin uluslararası yatırım iklimine katkıda bulunmak amacıyla 'MÜSİAD Uluslararası Yatırım ve Destek Ofisi'ni (MÜSİAD INVEST) hayata geçiriyor. Uluslararası iş insanlarını Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik edecek olan MÜ- SİAD INVEST, onlara rehberlik yapacak. Ayın zamanda yabancı yatırımcılara MÜSİAD'ın Türkiye'deki ve 81 ayrı ülkedeki global ticaret ağıyla iş birliği ve ortaklık imkânları sunacak.MÜSİAD INVEST'in kuruluş temelleri ve amacı MÜSİAD EXPO 2022'de tanıtılarak açıklanacak. Hâlihazırda çalışan ya da tamamlanamamış yatırımı olan veya fizibilitesi yapılmış projesi olan MÜSİAD üyelerinin yatırım veya projelerini uluslararası iş insanları ile buluşturacak olan MÜSİAD INVEST, geleneksel yatırım modelleriyle birlikte yeni nesil teknoloji odaklı yatırım alanlarında da uluslararası yatırımcılara rehberlik etmesi bakımından dikkat çekiyor. Yatırımcıların ihtiyaç duyacağı kamu ve özel sektör bürokrasisi ile irtibatlarını sağlamak ve stratejik yatırımlarda yatırımcıya özel hizmetler sunarak işleri kolaylaştıracak. Türkiye'nin ve uluslararası yatırımcıların ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen MÜSİAD INVEST, uluslararası yatırımcıların taleplerini alanlarında tecrübeli, yabancı dil ile hizmet verme kabiliyetine sahip profesyonelleri aracılığıyla destekleyecek.MÜSİAD Genel Başkan Mahmut Asmalı, ülkemizin kaliteli üretim ve lojistik potansiyelinin büyük fırsatlar barındırdığını belirterek, "Türkiye, küresel ve bölgesel ticaretin de güvenli limanı. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara MÜSİAD Invest ile doğru, sağlıklı ticari verileri paylaşarak, bir danışmanlık görevi üstlenecek ve iş insanlarına rehber olacağız" dedi. Asmalı, son 20 yılda hayata geçirilen mega projelerle Türkiye'nin lojistik konumunu daha da güçlendirdiğini belirterek, şöyle devam etti: "Türkiye yatırımcının gözdesi oldu. ABD İş Seyahatimizde de bu ilgiyi teyit ettik. Yalnız ABD değil, Özbekistan İş Seyahatimizde ve Avrupa ülkelerindeki temaslarımızda da ülkemize karşı olumlu tabloya şahit olduk. Pandemi sonrası yeniden şekillenen ekonomik dünya düzeni Türkiye için büyük fırsatlar barındırıyor ve doğru zamanda atılacak adımlar fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemize imkân sağlayacak."