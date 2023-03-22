MÜSİAD sahur ve iftar sofraları ile depremzedelerin yanında olacak

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası afetten etkilenen illerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren kurulan MÜSİAD Kriz Masası koordinasyonunda yurt içi ve yurt dışı MÜSİAD üyelerinin destekleri ile bölgeye 3 binden fazla TIR sevk eden MÜSİAD, oluşturduğu lojistik merkezlerle bölge için seferber oldu.

Aynı zamanda depremden etkilenen illerde aşevi ve mobil mutfaklar kuran MÜSİAD, üyelerinin destekleriyle Hatay'da inşa edilen sahra hastanesi ile yaraları sarmak için gece gündüz demeden faaliyetlerini sürdürürken, Kahramanmaraş Elbistan ve Adıyaman'da da konteyner yaşam kent çalışmalarına devam ediyor.

Söz konusu çalışmalara ek olarak MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı tarafından yapılan "Karz-ı Hasen çağrısı", afet bölgesinde zarar gören üreticiler için büyük önem taşıyor.

Karz-ı Hasen geleneği ile bölgedeki üye iş insanlarına faizsiz veya hibe sermaye desteği sağlayan MÜSİAD, bununla birlikte afet bölgesindeki üyeleri diğer illerdeki üyelerle eşleştirerek üretimin devam etmesi için önayak oluyor.

"BİR VE BERABERİZ, YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAK, BERABER AYAĞA KALKACAĞIZ"

MÜSİAD, ramazan ayı boyunca afet bölgesinde kurulacak sahur ve iftar sofraları ile depremden etkilenen vatandaşların yanında olacak.

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep'te afetten etkilenen bölgelerde sahur ve iftar sofralarının kurulacağı belirtilen açıklamada, "Bir ve beraberiz, yaralarımızı birlikte saracak, beraber ayağa kalkacağız." ifadeleri yer aldı.

Verilen bilgiye göre, MÜSİAD'ın afetten etkilenen tüm şehirlerde ve deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlara yönelik yardımları da aralıksız sürecek.

Derneğin bölgedeki gıda ve temel ihtiyaçlar, acil sağlık hizmetleri ve barınma gibi ihtiyaçların karşılanması için devletin ilgili makamları ile koordinasyon halinde çalışmaları devam edecek.