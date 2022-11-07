Yatırımcılar MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’nda buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yozgat Şube Başkanı Barış Açıkgöz, yaptığı açıklamada 2-5 Kasım tarihlerinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 Fuarını değerlendirdi. Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati gibi üst düzey katılımlı fuarda 13 binin üzerinde üyesi, 60 bini aşkın işletme temsili ile MÜSİAD'ın iş dünyasını bir araya getirdiğini ifade etti.
ÖNEMLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNDU
Açıkgöz, geniş kapsamlı uluslararası düzeyde bir fuarın organize edildiğini belirterek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve yönetim kuruluna teşekkür etti.
Fuara ciddi bir hazırlıkla katıldıklarının altını çizen Açıkgöz, önemli görüşme ve temaslarda bulunduklarını kaydetti. MÜSİAD'ın büyük bir teşkilatlanma yapısına sahip önemli bir kuruluş olduğunu söyleyen Açıkgöz, bu yıl 19'uncu kez gerçekleşen MÜSİAD EXPO'nun ülkemizin 2023 ihracat hedefini gerçekleştirme noktasında önemli bir amaca hizmet ettiğini vurguladı.
MÜSİAD EXPO 2022 ile Türkiye'nin üretim ve ihracat vizyonunu çok daha ileri bir seviyeye taşınmasının amaçlandığını kaydeden Açıkgöz, bu süreçte Yozgat'ın da yeralması arzusunda olduklarını söyledi.
MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı Abdullah Bozatlı'nın 'Anadolu'daki şehirlerin ihracat rakamlarına doğrudan katkı sağlayacak MÜSİAD Ticaret Ofisi'nin, uluslararası pazarlara açılmak isteyen iş insanlarına rehber olarak, en doğru ticari eşleştirmelere imkân sunacaktır" sözünü hatırlatan Açıkgöz, bu süreçte Yozgatlı iş insanlarına kılavuzluk edeceklerini sözlerine ekledi.
MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Barış Açıkgöz'e yoğun İstanbul programında Genel Sekreter Bayram Millet, Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Gülme ile Genç MÜSİAD Başkanı Salih Köse eşlik etti.