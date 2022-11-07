Yatırımcılar MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’nda buluştu

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Açıkgöz, geniş kapsamlı uluslararası düzeyde bir fuarın organize edildiğini belirterek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve yönetim kuruluna teşekkür etti.



Fuara ciddi bir hazırlıkla katıldıklarının altını çizen Açıkgöz, önemli görüşme ve temaslarda bulunduklarını kaydetti. MÜSİAD'ın büyük bir teşkilatlanma yapısına sahip önemli bir kuruluş olduğunu söyleyen Açıkgöz, bu yıl 19'uncu kez gerçekleşen MÜSİAD EXPO'nun ülkemizin 2023 ihracat hedefini gerçekleştirme noktasında önemli bir amaca hizmet ettiğini vurguladı.

MÜSİAD EXPO 2022 ile Türkiye'nin üretim ve ihracat vizyonunu çok daha ileri bir seviyeye taşınmasının amaçlandığını kaydeden Açıkgöz, bu süreçte Yozgat'ın da yeralması arzusunda olduklarını söyledi.