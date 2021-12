MÜSİAD Türk iş dünyasına geleceği “Fark et”tirecek

MÜSİAD, ulusal ve uluslararası arenada prestijine değer katmak ve marka değerini yükseltmek adına 2015 yılından bu yana her iki yılda bir; iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve hayata katkı sağlama adına MÜSİAD VİZYONER başlığı altında etkinlik düzenliyor. 2015 yılında "Gelecekle İş Yapmak", 2017 yılında "Dönüşüm", 2019 yılında "Dijital Gelecek" başlıkları altında düzenlenen MÜSİAD Vizyoner; 2021'de çok önemli bir başlıkla iş dünyasına seslenecek. "Bir kişiyi değiştirmek için gerekli olan, onun farkındalığını değiştirmektir" fikrinden yola çıkan MÜSİAD Vizyoner, 2021 yılının zirve başlığını "Fark Et" olarak belirledi.



MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı:

"Vizyoner; Türkiye'deki iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve güven odaklı iş bağlantıları geliştirmelerine yardımcı olma amacıyla toplum yararına gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik. Türkiye'nin kalkınması, dünya gündeminde söz sahibi bir ülke olması, toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programımız, geleceğimizin dönüşüm ve gelişimine çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor. MÜSİAD Vizyoner ile iş ve ekonomi dünyasına yeni bir rota çizerken, alanında uzman isimleri ağırlayarak profesyonel iş dünyasında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Vizyoner'21 geçmişi bildiğimiz, bugünü anladığımız ve geleceğin dünyasını öngörme aksiyonundan yola çıkarak içinde yaşadığımız dünyayı her anlamda Fark Etme gayesi taşımaktadır. Dijitali Fark Et, İklimi Fark Et, Girişimi Fark Et, Dönüşümü Fark Et diyerek bugünü birlikte anlamayı, yaşadığımız dünyayı anlamlandırmayı ve "Fark Et" diyerek yarınlara yeni bir yol çizmeyi amaçlamaktadır. "



Mahmut Asmalı: Fark Etmek, Geleceği İnşa Etmektir"



"Teknoloji, dijital, global, inovatif gibi kavramlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, etkileri yaşamımıza yansımıştır. Bu etkiler de hepimizin yeni kurulan dünya düzenini Fark Et'memize aracı olmuştur. MÜSİAD Vizyoner olarak bizler de bu iç görü ile 2021 yılı programımızın başlığını "Fark Et" olarak belirledik. Çünkü her şey Fark Ederek başlar ve Fark Etmek geleceği inşa etmek demektir. Unutulmaması gerekir ki gelişen, dönüşen çağ artık her şeyi fark etmemizi istiyor. Ülkeler inovatif farklılıkları ile öne geçiyor, markalar en farklı pazarlama taktikleri ve dönüşümleri ile müşterilerine ulaşıyor. Aslında bu devirde Fark Eden başarıyor. Ticarette başarıyor, dijitalde başarıyor, inovatifte başarıyor, dönüşümde başarıyor, sağlık alanında başarıyor; kısacası fark eden insan yeni kurulan dünya düzeninin başrolünde yerini alıyor. Bizler de MÜSİAD Vizyoner ailesi olarak, ülkemizin küresel arenada başrolde olmasını istiyoruz, bu nedenle de Fark Et diyoruz…"



Asmalı: "Aralık'ta İklim Manifestomuzu Açıklayacağız"

"Paris İklim Anlaşması, iklim krizi ile mücadele kapsamında bir dizi uygulama ile iş dünyamıza önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu kapsamda MÜSİAD olarak bizlere düşen sorumluluğun farkındayız. Sürdürülebilir enerji ve yenilenebilir enerji dönüşümleri hedefimizde olacak. Sadece yenilenebilir enerji seçeneklerine değil, yeşil, karbonsuz enerji de gündemimizde olacak. MÜSİAD olarak gelecek nesillere daha güzel, sağlıklı ve temiz bir Dünya bırakmak için çözümler üretmeye devam edeceğiz. Teşkilatımız bünyesinde bulunan Enerji ve Çevre Sektörü Kurulumuz ve çok kıymetli akademisyenlerimiz ile Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşması için, danışma kurulumuzu oluşturduk. İklim ile ilgili manifestomuzu, yapacağımız çalıştayımızdan çıkan önergeler ile MÜSİAD olarak 22 Aralık'ta sizlerle paylaşacağız."