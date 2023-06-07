MÜSİAD, Türk ve Suudi iş dünyası ile bir araya getirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Derneğin koordinasyonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve bölgenin en önemli ticari merkezlerinden olan Cidde'de iş forumu düzenlendi.

Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun'un yanı sıra çok sayıda MÜSİAD üyesi Türk iş insanının bulunduğu heyet, Suudi iş insanları ile düzenlenen forum ve mini fuarlarda bir araya geldi.

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nun MÜSİAD ve Riyad Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen ilk buluşması Riyad'da, MÜSİAD ve Cidde Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen ikinci buluşma ise Cidde'de gerçekleştirildi.

Foruma Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Türkiye Cumhuriyeti İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker, Türk ve Suudi Arabistan iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve çok sayıda seçkin iş insanı katıldı.

İLK DURAK RİYAD

Düzenlenen forumda çeşitli ziyaretler ve B2B görüşmeler gerçekleştirildi. Riyad Ticaret Odası'nda gerçekleşen İş Forumu birçok B2B ikili iş görüşmesi ve resmî ziyaretleri içinde barındırdı.

50'ye yakın MÜSİAD üyesi firma ile Riyad Ticaret Odası'na bağlı firmalar arasında gerçekleşen ikili iş görüşmelerinin Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu içerisinde yer alan Kalkınma Planı'na ivme kazandırması hedefleniyor.

24 farklı sektörde ticari faaliyetleri geliştirme imkanı bulunan İş Forumu'nda açılış konuşmalarını Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy gerçekleştirdi.

Açıklamada forumdaki konuşmasına yer verilen Ulusoy, köklü tarihi ve insani bağlara sahip iki kardeş ülke, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ticari ilişkileri ve iş birliği imkânlarının bu tür görüşme ve etkileşimlerle artacağına inandığını bildirdi.

İş Forumu'nun açılış konuşmalarında MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, Riyad Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Naif Abdullah Al Rajhi ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun da hitaplarını gerçekleştirdi.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN 2030 VİZYON PROGRAMINI DESTEKLİYORUZ"

IBF Başkanı Erol Yarar, Suudi Arabistan'ın yalnızca petrol ağırlıklı değil, sanayi ve teknoloji hamleleriyle ortaya koyduğu kalkınma hamlesi ve 2030 vizyonunu gönülden desteklediklerini, bu kalkınma hamlesi ve vizyona Türkiye ve MÜSİAD olarak çok büyük katkıda bulunabileceklerine inandıklarını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın artık iktisadi perspektiflerinde önemli bir yeri olduğunu aktaran Yarar, "İşte bugün burada buna vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. MÜSİAD'ın 13 bin üyesinin yanı sıra IBF'in binlerce üyesini Riyad'da Suudi iş insanlarıyla bir araya getirebilecek bir adım atıyoruz. Bugün burada tesis ettiğimiz ilişkilerle yalnızca ticari bir birliktelik değil yatırım ve üretim odaklı geliştirmelere açılmak ve Suudi Arabistan'da da bir MÜSİAD Temsilciliği'ni açmak istiyoruz. Böylelikle büyük bir yatırımcı grubuyla Suudi Arabistan'ı tekrar ziyaret edebilir ve iki ülke arasındaki iktisadi ortaklığı en üst seviyeye taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca forum kapsamında bir gala yemeği gerçekleşti. Türkiye Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un da katıldığı gala yemeğinde Suudi Arabistan'ın önemli iş insanları da yer aldı ve burada da ikili iş görüşmeleri devam etti. İki ülke arasındaki ticareti geliştirmek ve zenginleştirmek adına fikir alışverişinde bulunuldu.

İş Forumu'nun yanı sıra Suudi Arabistan'da bulunan MÜSİAD heyeti Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'ne de resmî bir ziyaret gerçekleştirdi.

SON ZAMANLARIN EN KALABALIK İŞ GÖRÜŞMELERİ ZİRVESİ

Verilen bilgiye göre, Riyad'daki programını tamamlayan MÜSİAD heyeti, Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nun Cidde ayağını gerçekleştirmek üzere Cidde'ye hareket ederek burada da Suudi Arabistan İş Görüşmeleri Zirvesi düzenledi.

Zirve kapsamında ilk görüşme Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu ile gerçekleşti. MÜSİAD ve IBF olarak gelecek vizyonundaki Suudi Arabistan perspektifi, yatırımlar ve iş birliği fırsatları konuşuldu. Başkonsolos ile olan toplantıya ticari ataşelerin de katıldığı belirtildi.

Başkonsolos Zaimoğlu ve İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker'in de MÜSİAD heyetine eşlik ettiği B2B görüşmelerinde Cidde Ticaret Odası başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD heyetini karşıladı. Yapılan görüşmelerde gelecekte yakın iş birliğini artırma üzerine konuşuldu.

MÜSİAD ve Cidde Ticaret Odası'nın ortaklaşa yatırım hareketleri ve alanları üzerine istişareler edilerek, daha sık bir araya gelinmesi vurgulandı.

Cidde Ticaret Odası başkan yardımcısı, yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun ve IBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı katılımcı firmaların stantlarını gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.