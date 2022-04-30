MÜSİAD ’Türkiye’nin Gücü Ödülleri’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla sahiplerini bulacak

İş ve siyaset dünyasına yön veren isimler, akademisyen, sanatçı ve fikir önderlerin katılımıyla düzenlenecek programda, Türkiye'nin gücüne değer katan, gelecek hedeflerine hizmet eden, ticaret, bilim, sanat, teknoloji ve spor gibi alanlarda dönüşümün mimarı önemli isimler ve şirketler ödüllendirilecek.

9 Mayıs tarihinde, Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde 9 kategori ve "Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü" olmak üzere 10 farklı alanda verilecek ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek törende sahiplerine teslim edilecek. MÜSİAD'ın 32. yıl dönümü kutlamalarına sahne olacak ödül töreni aynı zamanda derneğin 32 yıllık başarı hikâyesine de projeksiyon tutacak.

32 yıldır Türkiye ve dünyadaki saygın konumunu giderek yükselten, mahalli ve evrensel değerleri gözeterek iş dünyasına geleceğe yönelik çözümleriyle rehberlik eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyası ve kamuoyunda ilgiyle takip edilen etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda ekonomik ve toplumsal açıdan Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunanları ödüllendirmek, ülkemizin geleceğine hizmet odaklı yeni ilhamlar oluşturabilmek, iş dünyası, girişimci ekosistemi ve akademik camiada geleceğin başarılı projelerini teşvik etmek amacıyla "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni"ni düzenleyecek.

10 AYRI ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULACAK

9 Mayıs tarihinde, saat 12'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende, "Türkiye'nin Gücü özel Ödülü", "Sosyal Sorumluluğun Gücü Ödülü", "Akademinin Gücü Ödülü", "Markanın Gücü Ödülü", "Basının Gücü Ödülü", "Kadının Gücü Ödülü", "Genç Girişimcinin Gücü Ödülü", "Dönüşümün Gücü Ödülü", "İklimin Gücü Ödülü", "Üretimin Gücü Ödülü" olmak üzere 9 kategori ve bir özel ödülle Türkiye'nin gücüne güç katan isimler ve şirketler ödüllendirilecek..

MÜSİAD'IN 32. YIL DÖNÜMÜ KUTLANACAK

Türkiye'nin gelişimine önmeli katkı sağlaması beklenen "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni", MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına da şahitlik edecek. Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmışlık seviyesinin yükseltilmesi hedefiyle ülkemizin geleceğine yatırım yapan MÜSİAD, 32. yaşını "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni" ile uğurlayacak. Geçmişten bu yana Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm üreten, iş dünyası için yeni ilhamlar oluşturan, çevreye duyarlı üretim ile girişimci ekosistemini destekleyen, sürdürülebilir üretimin öncüsü MÜSİAD, 32 yıllık başarı hikâyesinin bu önemli kilometre taşlarını ödül töreni ile kamuoyuna aktaracak.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE HİZMET İÇİN YENİ İLHAMLAR OLUŞTURACAK

17 yıldır farklı kategorilerde düzenlenen "Türkiye Ekonomi Basını Ödül Töreni"nin bu yıl "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni" adıyla kapsamının daha da genişlediğini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Türk iş dünyasının temsilcisi olarak imzamızı taşıyan her etkinlikte fayda odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Türkiye'nin gücüne güç katan çok değerli isimleri ve şirketleri ödüllendireceğimiz "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni" ile Türkiye'nin geleceğine hizmet edebilecek potansiyel bir kitle için yeni ilhamlar oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin kalkınması, dünya gündeminde söz sahibi bir ülke olması, toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması amacını taşıyan etkinliğimizle Türkiye'de sivil toplumun, akademik eğitimin, markanın, kadınların, basının, girişimcilerin ve üretimin gücünü ortaya çıkaracağız. Sürdürülebilir geleceğe yönelik adımları, ticarette, bilimde, sanatta, teknolojide, sporda dönüşüm faaliyetlerini hızlandıracağız. Alanında üstün başarı sahibi isimler ile şirketlerin sınır ötesi yolculuğuna yön vereceğiz" dedi.