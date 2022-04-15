MÜSİAD, Zimem Defteri geleneğini sürdürüyor. Borçlar sıfırlanıyor!

"MÜSİAD, şube ve üyeleriyle birlikte küçük esnafın zimem (veresiye) defterlerinde biriken müşteri borçlarını ödeyerek Osmanlı'dan tevarüs edilen geleneği sürdürüyor. İslamiyet'in pak sinesinden aldığı ilhamla "Yardımlaşma ve Vakıf Medeniyeti" inşa eden Osmanlı'da en önemli geleneklerden biri de Zimem Defteri uygulamasıydı. Osmanlı'da varlıklı kişiler bu uygulama ile içinde yazılı olan tüm borçları ödeyerek Zimem defterlerini esnaflardan satın alır, borçlarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarlardı."