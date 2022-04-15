MÜSİAD, Zimem Defteri geleneğini sürdürüyor. Borçlar sıfırlanıyor!

Osmanlı Devleti'nde varlıklı kişiler ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için esnaflarda bulunan Zimem (veresiye) Defteri'ni satın alıyor, borç sahibinin borcunu sıfırlıyordu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği de (MÜSİAD) Osmanlı'daki Zimem Defteri uygulamasını devam ettirdiğini açıkladı.
GELENEĞİ MÜSİAD DEVAM ETTİRİYOR!
MÜSİAD, "Zimem (Veresiye) Defteri geleneğini devam ettiriyoruz" başlıklı açıklamayı sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. MÜSİAD, yaptığı açıklamada ilk olarak Zimem Defteri uygulamasından bahsederek şunları söyledi:
"MÜSİAD, şube ve üyeleriyle birlikte küçük esnafın zimem (veresiye) defterlerinde biriken müşteri borçlarını ödeyerek Osmanlı'dan tevarüs edilen geleneği sürdürüyor. İslamiyet'in pak sinesinden aldığı ilhamla "Yardımlaşma ve Vakıf Medeniyeti" inşa eden Osmanlı'da en önemli geleneklerden biri de Zimem Defteri uygulamasıydı. Osmanlı'da varlıklı kişiler bu uygulama ile içinde yazılı olan tüm borçları ödeyerek Zimem defterlerini esnaflardan satın alır, borçlarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarlardı."
"ZİMEM DEFTERİ UYGULAMASIYLA BORÇ SAHİPLERİNİN HESABI KAPATILIYOR"
MÜSİAD açıklamasını şu şekilde devam etti: "Bu anlayış doğrultusunda, ülkesine âşık ve tek derdimiz; "Üye-Ülke ve Ümmet" diyerek, milletinin istikbali için çalışan Osmanlı'dan tevarüs ettiğimiz geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Uygulama ile üyelerimiz, esnaftan veresiye-borç defterini (zimem defteri) alarak ihtiyaç sahiplerinin toplam borç bedelini ödüyor, böylece borç sahiplerinin hesabını sıfırlamış-kapatmış oluyor."
"MÜSİAD OLARAK, KAZANCIMIZI BÖLÜŞMEYİ ZARURET OLARAK GÖRÜYORUZ"
Zimem Defteri geleneğine el uzattıklarını belirten MÜSİAD, "Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği nimetleri, bizlere paylaşmayı öğreten bu kadim topraklara geri vermek, aziz milletimizle paylaşmak, boynumuzun borcudur. MÜSİAD olarak, kazancımızı bölüşmeyi lütuf değil, zaruret olarak görüyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize, Zimem Defteri geleneğiyle el uzatıyor, MÜSİAD Ailesini, onların hayır dualarıyla daha da büyütüyoruz" dedi.
"ZİMEM DEFTERİ UYGULAMASINA KATKI SUNMAYA DAVET EDİYORUZ"
Tüm üyelerini Zimem Defteri geleneğini uygulamaya davet eden MÜSİAD son olarak şunları söyledi: "Bu mana ve ruhla, MÜSİAD Ailesinin her bir ferdini, iş insanlarımızı, dostlarımızı, kardeşinin derdiyle dertlenmeyi görev bilen herkesi, Zimem Defteri uygulamasına katkı sunmaya davet ediyoruz."