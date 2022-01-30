MÜSİAD’dan Anadolu’ya üretim hamlesi

Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi" kapsamında 40'ı aşkın ilde gerçekleştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandıracaklarını belirterek, "İlk etapta Samsun
'da 7.6 milyar TL, Adana
'da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir
'de 1.6 milyar TL ve Sakarya
'da 660 milyon TL'lik yatırım projeleri hayata geçirildi" dedi. Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunacak ve halkın refah seviyesini yükseltecek en önemli projelerinin başında "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi"nin geldiğine dikkati çeken Asmalı, "40'ın üzerinde noktada, 15 milyar TL'nin üzerinde yatırımı kapsayan 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi' ile Anadolu'daki yatırım faaliyetlerini teşvik ederek bölgesel kalkınmayı destekleyeceğiz" diye konuştu.
300 MİLYAR $ İHRACAT
İstanbul
, Ankara ve İzmir'in ülke ekonomisi için öncü rollerini sürdürdüklerini söyleyen Asmalı, "Diğer 78 ilimiz, 2021 yılında yapmış oldukları yaklaşık 115 milyar dolarlık ihracatla, ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduklarını ispatladı. Söz konusu 78 ilimizin, 18'i ihracatta 1 milyar dolar barajını geçti. Başlatmış olduğumuz Anadolu'da Üretim ve Yatırım Hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerin sayısını en az 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Teknoloji yatırımlarına hız verdiği müddetçe, 2023 için hedeflenen 300 milyar dolar ihracat hedefine kolaylıkla ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.