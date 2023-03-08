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Giriş Tarihi: 8.3.2023 14:25

MÜSİAD'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın Başkanı Meryem İlbahar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin, "MÜSİAD Kadın olarak bizler, fedakar anlayış ve Anadolu’dan aldığımız ilhamla, daha adil, içinde herkese yer olan, medeniyet değerlerinin korunduğu bir gelecek için güçlü Türkiye idealiyle çalışmaya, kadının bulunduğu her alana temas etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AA
MÜSİAD’dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

MÜSİAD Kadın Başkanı İlbahar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlbahar, kadınların, aile ve toplumun temelinde yer aldığını belirterek, aile yapısının temelinde yer alan kadınların, dün ve bugün olduğu gibi yarın da üretmeye devam edeceğini, bu bağlamda kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almalarını sağlayacak politika ve projelerin desteklenmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Meryem İlbahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda yaşamış olduğumuz 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen yıkıcı depremler sonrasında kadınlarımızın rolü bir kez daha kendini göstermiştir. Fedakar ve özverili kadınlarımız toparlayıcı gücünü bölgede sürdürmeye devam etmektedir. MÜSİAD Kadın olarak bizler, bu fedakar anlayış ve Anadolu'dan aldığımız ilhamla, daha adil, içinde herkese yer olan, medeniyet değerlerinin korunduğu bir gelecek için güçlü Türkiye idealiyle çalışmaya, kadının bulunduğu her alana temas etmeye devam edeceğiz."

Bu arada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük bir yıkıma uğrayan illerde faaliyetlerini sürdüren MÜSİAD Kadın, depremden etkilenen vatandaşlara yönelik çalışmalara kadın, çocuk ve aile hijyen kitleri ile destek veriyor.

MÜSİAD Genel Merkezi koordinasyonunda faaliyetlerine devam eden MÜSİAD Kadın üyeleri, afet bölgesinde aile, çocuk ve kadınlara özel hazırlanan hijyen ve temel ihtiyaç malzemelerinden kitler gönderdi.

Bölgedeki psiko-sosyal çalışmalara da destek veren MÜSİAD Kadın üyeleri, gönüllü ekipleriyle çalışmalarına devam ediyor.

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MÜSİAD'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
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