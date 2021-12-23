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Giriş Tarihi: 23.12.2021 21:55 Son Güncelleme: 23.12.2021 22:15

MÜSİAD'tan çağrı: Haydi Türkiye, şimdi indirim zamanı!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
MÜSİAD’tan çağrı: Haydi Türkiye, şimdi indirim zamanı!

MÜSİAD, döviz kurlarındaki düşüşün ardından fiyatlarda düşüş için sosyal medyadan çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Haydi Türkiye, şimdi indirim zamanı! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa sürede içerisinde Türk Lirası'nda ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz” denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TL mevduatları için atılacak yeni adımları açıklaması ardından döviz kurunda sert düşüş yaşanarak dolar 18 TL'den 11 liranın altına kadar düştü.

"HAYDİ TÜRKİYE, ŞİMDİ İNDİRİM ZAMANI!"

MÜSİAD, döviz kurlarındaki düşüşün ardından fiyatlarda düşüş için çağrıda bulundu. MÜSİAD sosyal medya hesabından, "Haydi Türkiye, şimdi indirim zamanı!" diyerek şunları belirtti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa sürede içerisinde Türk Lirası'nda ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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MÜSİAD'tan çağrı: Haydi Türkiye, şimdi indirim zamanı!
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