Musk mavi kuşu elinden kaçırdı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma süreci başka bahara kaldı ya da tamamen hayal oldu. Firmayı, 44 milyar dolara satın almak için teklif veren Elon Musk'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada, Twitter anlaşmasının "Spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle" geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Açıklamanın ardından seans öncesi işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 25'e yakın düştü. Musk, hisse başına 54.20 dolardan satın alma teklifi vermişti.