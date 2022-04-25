Musk mavi kuşu kafesledi

Geçtiğimizhaftalarda sosyal medya devi Twitter'ı satın almak için hisse başında 54.20 dolar yani toplamda 40 milyar doların üzerinde teklif yapan Elon Musk, şirketin patronu oldu. 44 milyar dolara Twitter'i satın aldı. Twitter'dan yapılan açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır." ifadesini kullandı.Musk, aklındakileri yöneticilere aktardı ve ikna etti. Taraflar, Musk'ın önerisini görüşmek üzere 23 Nisan'da bir araya geldi ve çözülmesi gereken sorunları olmasına rağmen ilerleme kaydetti. Aslında Musk'ın Twitter macerası nisan ayında başlamış gibi gözükse de Ocak 2022'den bu yana plan adım adım ilerliyor. Musk ocak ayında her gün düzenli bir şekilde Twitter hissesi aldı ve bu konuda SEC inceleme başlattı. Musk'ın başı daha önce bir çok kez ABD Sermaye Piyasası Kurulu SEC dahil olmak üzere düzenleyici kurumlarla belaya girmişti.Ancak Elon Musk'ın Twitter hikâyesi burada başlamıyor. Ocak 2022'den bu yana Elon Musk adım adım süreci şöyle yönetti:Elon Musk yılbaşından itibaren her gün düzenli bir şekilde Twitter hissesi aldı ve bu konuda SEC inceleme başlattı.ABD'li düzenleyici kurumlar, Elon Musk'ın tweet'lerinin izlenmesi gerektiğini açıkladı.Elon Musk, kendi sosyal medya platformunu oluşturmayı 'ciddi bir şekilde düşündüğünü' tweetledi.Musk, 4 Nisan'da Twitter'ın yüzde 9.2 hissesini satın aldı. 5 Nisan'da Twitter'da bir yönetim kurulu koltuğu kaptı.10 Nisan'da yapılan duyuruda Elon Musk'ın artık Twitter yönetim kuruluna katılmayacağı açıklandı.Bir Twitter hissedarı, Musk'ın Twitter'a yaptığı büyük yatırımı hızlı bir şekilde ifşa etmemesi üzerine dava açtı.Elon Musk, 14 Nisan'da şirketin tamamını 43 milyar dolara satın almayı teklif etti.Ertesi gün, Twitter yönetim kurulu teklife 'zehirli hap' benzetmesi yaptı.Musk, bazı Twitter yöneticilerini ikna etti, şirket yönetimi hafta sonu ve dün toplantı yaptı ve satış gerçekleşti.Forbes'a göre Musk, yaklaşık 279 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı. Ancak parasının çoğu Tesla hissesine bağlı ve Tesla halihazırda 1 trilyon dolardan fazla piyasa değerine sahip. Şirketinin yaklaşık yüzde 17'sine ve özel uzay şirketi SpaceX'e sahip olan Musk'ın ne kadar nakit parası olduğu bilinmiyor. Twitter'ın cuma günü kapanıştaki piyasa değeri 38 milyar dolardı. Haberlerin ardından Twitter hisseleri haftanın ilk gününde yüzde 5 yükseldi.