Musk Twitter’ı bildirmedi cezayı yedi

Rekabet Kurulu, Türkiye'de de faaliyette bulunan ve önemli bir reklam pazarına hakim olan Twitter'ı satın alan Elon Musk'un bu satın almaya ilişkin kararını kurula bildirmediği için ceza kesti. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, kurulun, Elon Musk tarafından Twitter'ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik resen incelemesi sonuçlandı. Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda, işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu belirlendi.