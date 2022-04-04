Musk Twitter’ın büyük ortağı oldu

AMERİKALI elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'da yüzde 9.2'lik "pasif hisse" satın aldı. Haberi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) duyurdu. Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yapan Musk, böylece Twitter'ın en büyük ortağı oldu. Bu gelişmeyle birlikte Twitter hisseleri yüzde 26 yükseldi. Şirketin hisseleri son 1 yılda ise yüzde 38 değer kaybetmişti. Musk'un aldığı pay, Twitter'ın Cuma günkü kapanış fiyatına göre 2.8 milyar dolardan fazla değere sahip. Bu hamle Elon Musk'ı şirketteki en büyük hissedarlardan biri yaptı. Musk'ın hissesi, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in yüzde 2.25'lik hissesinin dört katından fazla. Elon Musk yaklaşık 2 hafta öncesinde Twitter algoristmasını taraflı olmakla eleştirmiş ve bu platform üzerinde anket açarak Twitter'ın ifade özgürlüğü prensiplerine uyup uymadığını sormuştu. Forbes'a göre 287 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elon Musk'ın Twitter'da 80.1 milyon takipçisi bulunuyor. Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından dolayı yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini de vermişti