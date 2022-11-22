Musk’ın serveti eriyor! 100 milyar doları aştı

Twitter'ı satın alması ve şirkette yarattığı çalışan kıyımıyla gündemin ilk sıralarında yer alan Elon Musk, şimdi de dünyanın serveti en çok gerileyen zengini olarak öne çıkıyor.
GERİLEME İLK KEZ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI
Tesla'nın patronu Elon Musk, Tesla hisselerinin iki yılın en düşük seviyesine inmesinin ardından servetinde ciddi bir kayıp yaşadı. Musk'ın servetinde 2022 yılında yaşanan gerileme ilk kez 100 milyar doları aştı.
MUSK'IN SERVETİ 8,6 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ
Sadece Pazartesi günü Musk'ın serveti 8,6 milyar dolar geriledi. Musk'ın serveti son gelişmelerin ardından 169,8 milyar dolara geriledi. Bununla birlikte Musk Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde ilk sıradaki yerini korudu.
Musk'ın serveti yaklaşık bir yıl önce 340 milyar dolarla zirveye ulaşmıştı.
TESLA HİSSELERİ TWİTTER HAMLESİ SONRASINDA BASKI GÖRMÜŞTÜ
Tesla hisseleri Musk'ın Twitter'la ilgilenmesinin elektrikli otomobil üreticisine odaklanmak için daha az zaman bulabileceğine dair yatırımcı endişelerinin artmasıyla düşüş trendine girmişti.
ÇALIŞANLARININ YARISININ İŞİNE SON VERMİŞTİ
27 Ekim'de 51 yaşındaki milyarderin Twitter'ı devralması tamamlamış ve vakit kaybetmeden şirketin çalışanlarının yarısının işine son vermişti.
General Motors ve Volkswagen AG gibi şirketler satın almanın tamamlanması sonrası Musk'ın liderliğinde şirketine nasıl değişeceğini daha iyi anlamak içi sitede ücretli reklamları askıya aldıklarını duyurmuştu.
Tesla'nın hisseleri bu yıl yüzde 52 değer kaybetti. Bu dönemde Nasdaq endeksindeki kayıp yüzde 29 seviyesinde kaldı.