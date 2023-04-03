Musk’ın Tesla’sı Türkiye’de

Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla'nın Türkiye'de resmi satışı başladı. Teslimatları mayıs ayında başlayacak olan elektrikli Model Y'yi konfigüre edilerek sipariş edilebilecek. Berlin'deki fabrikada üretilen arkadan itişli Model Y 1.548.732 TL, çift motorlu dört çeker uzun menzilli Model Y 1.619.532 TL çift motorlu dört çeker Model Y Performans ise 1.778.832 TL fiyatla satışa sunuldu. Tesla, Türkiye'deki çevrimiçi Tasarım Stüdyosu'nun yanı sıra İstanbul'da bir popup mağaza ile ülkede ilk kez resmi bir varlık gösterdi. Müşterilerin aynı zamanda test sürüşü yapabileceği İstanbul Kanyon AVM'de sergileniyor. Popup mağazası mayısta Akasya AVM'de açılacak. Teslimatlar başlayana kadar İstanbul'da bir de servis merkezi açılacak. Bu merkez, araç sahiplerinin hızlı ve sorunsuz servis hizmetine erişmesini sağlayacak. Tesla ayrıca İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da toplam 30 şarj yeri içeren, ülkenin ilk Supercharger istasyonlarını açıyor. Tesla sahipleri kolayca Ankara'dan Lizbon'a veya Norveç'te kuzey kutup dairesinin de kuzeyine Trömsö'ye seyahat edebilecek.